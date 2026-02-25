ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

フォルビアの「トランスフォーマーシート」技術、ファーウェイと奇瑞のEVブランドが採用

  • 華為技術（ファーウェイ）と奇瑞汽車の新エネルギー車ブランド「智界（Luxeed）」

自動車部品大手のフォルビアは、中国の華為技術（ファーウェイ）と奇瑞汽車の新エネルギー車ブランド「智界（Luxeed）」から、シート一式が採用されたと発表した。

契約額は数億ユーロ規模で、中国の自動車市場、特に急成長するプレミアム分野でのフォルビアの存在感を強化するものとなる。

シートの組み立ては、中国南東部の蕪湖にある専用施設で行われる。フォルビアはこのプログラム専用の新しい生産ラインを建設する予定だ。部品、機構、シート構造は、嘉興、無錫、塩城にあるフォルビアの他の3つの工場から供給される。

今回の契約には、フォルビアが昨年のオートシャンハイで発表した「トランスフォーマーシート」に搭載されている主要技術が含まれている。最終製品には、専用アルゴリズムによって乗員の体型や車両の走行状態に基づいてリアルタイムで自動調整されるシートが含まれる。

また、軽量金属フレームとゼロ重力チェアも搭載される。ゼロ重力チェアはほぼ完全に水平な位置までリクライニングでき、乗員の体重を体全体により均等に分散させることで、重力による脊椎への圧力や関節へのストレスを軽減する。

このプロジェクトは、関連技術の迅速な市場投入と加速された生産スケジュールの両面で際立っている。生産開始は2026年8月に予定されており、新しい生産ラインの建設を含むすべての生産準備は、フォルビアの中国本社チームの大きな支援により、約6カ月で完了する予定だ。

Luxeedは2023年に設立された中国の自動車メーカー、奇瑞汽車が所有するプレミアム電気自動車ブランドである。同ブランドはすでにR7とS7の2つの乗用車を市場に投入しており、現在MPVを開発中だ。

《森脇稔》

