ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ファーウェイと共同設立の「AITO」、中国高級車市場で中国自主ブランド販売首位に…2025年

『AITO 9』
  • 『AITO 9』
  • 「AITO」が2025年の中国高級車市場で中国自主ブランド販売首位に

中国のスマートEVメーカーのセレスは、新エネルギー車「SERES NEV」の2025年の年間販売台数が47万台を突破し、業界大手としての地位を確立したと発表した。

【画像全2枚】

中でも、ファーウェイと提携して立ち上げられたブランド「AITO」の人気は特に際立っており、年間を通じて42万台以上の納車実績を達成。中国市場で最も売れ筋の高級車ブランド（中国自主ブランド）に躍り出た。この業績は、中国の高級新エネルギー市場におけるAITOの主導的立場と、高級車部門における中国ブランドの台頭を示すものという。

AITOの持続的な成功は偶然の産物ではない。的確な製品ポジショニング、優れた機能、そしてユーザーからの高い評価により、20万元から60万元の価格帯で強力な品揃えを実現した。

なかでも「AITO M9」の累計販売台数は27万台を超えており、21カ月間にわたって同部門の売れ筋ナンバーワンとして君臨。その驚異的な売れ行きは社会現象にまでなった。

同時に、ファミリー層をターゲットにした「AITO M8」と「AITO M7」もそれぞれの部門でトップクラスの成績を収めた。特にM8は6カ月連続で40万元の価格帯におけるベストセラーモデルとなり、M7の累計販売台数は40万台の大台に乗せて市場の常識を塗り替えた。

販売面だけでなく、AITOに対する高い評価と車両価値が落ちにくいことが、好調な市場業績を維持する要因となっている。

AITOは、中国自動車市場調査会社ランドロードの新エネルギー車ブランド指数において、BMWやアウディといった従来の高級ブランドを上回った。平均車両価格の40万人民元は、御三家(BMW、ベンツ、アウディ)をも凌駕している。

今回の快挙は、AITOの規模における優位性と、ブランド評価、顧客からの信頼、価値の大幅な上昇を示すものであり、目の肥えた消費者の最有力候補としての地位を確立している。

今後、AITOは世界市場に向けて事業を拡大し、技術のさらなる進歩と品揃えの拡充により、高級新エネルギー車市場における主導的地位をさらに強化していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ファーウェイ（華為技術）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES