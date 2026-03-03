EV電池診断の電知、JA三井リースグループと提携…残価評価の高度化へ

株式会社電知は、JA三井リース株式会社、JA三井リースオート株式会社およびJA三井ストラテジックパートナーズ株式会社と資本業務提携を締結した。

本提携は、電池診断技術の社会実装を加速し、電池価値評価の高度化を通じたサーキュラーエコノミーの推進を目的とする。

EVやハイブリッド車の普及拡大に伴い、電池は単なる消耗部材から「評価可能な資産」へと位置づけが変化している。一方で、リース満了車両の残価算定、中古EV市場における価格の透明性、リユース・リパーパス時の安全評価、リサイクル工程でのリスク管理など、電池状態を迅速かつ高精度に把握する仕組みの整備が求められている。

電知はこれまで、複数のリース会社・事業会社等と連携し、電池診断技術の実証および実装に取り組んできた。

本提携では、電知が有する非破壊診断技術「SCI法」およびAI解析基盤と、JA三井リースグループの金融機能・営業基盤・顧客ネットワークを組み合わせることで、EVバッテリー残価評価の高度化、電池状態連動型ソリューションの検討、リユース市場における信頼性向上、電池診断データの実運用環境での活用拡大を推進する。

電知はこれまで技術開発および共同実証を重ねてきたが、本提携を契機に、診断機器の供給体制強化および導入拡大を進め、量産・事業拡大フェーズへ移行する。診断件数の増加はデータ蓄積と解析精度向上に直結し、サービス高度化および事業成長の基盤強化につながる。今後は製造体制の強化およびパートナー連携の拡大を通じ、電池価値評価の社会標準化を目指す。

電知は今後も、金融・モビリティ・リユース分野における多様なパートナーとの連携を通じ、電池診断技術の高度化および適用領域の拡大を進める。電池の状態を正確に把握し、その価値を可視化することは、持続可能な電池活用社会の実現に不可欠である。電知は、電池価値評価の社会インフラ化を目指し、事業成長を加速している。