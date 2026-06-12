新東名・NEOPASA浜松で「“航空祭”フェスティバルIV」開催！ 6月13日から

中日本エクシスとドリーム・キャンバスは、6月13日から21日の間、新東名高速道路のNEOPASA浜松（下り）で、「“航空祭”フェスティバルIV in NEOPASA浜松（下り）」を開催する。

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同イベントは今回で4回目の開催となり、「見る・知る・楽しむ」をテーマに、航空自衛隊やブルーインパルスの魅力を体感できる企画を展開する。

期間中は館内特設会場で、航空機写真家・洲崎秀憲氏（※）による航空自衛隊機の写真パネルを展示する「航空機写真展」と、ブルーインパルスの特大垂直尾翼モニュメントを設置した撮影スポットを展開。いずれも24時間利用できる。 ※崎はたつさきが正しい。

また、6月13・14・19・20・21には、航空機のぬり絵やパズル、紙グライダーづくりなどの体験イベントを実施するほか、航空ファンが撮影した航空機や航空祭の動画を上映する。

さらに館内催事コーナーでは、オリジナルグッズや2026年新商品の展示販売、イベント限定コラボグッズの販売を行うほか、航空自衛隊機のアクリルキーホルダーや缶バッジなどが当たる限定ガチャも設置する。グッズ販売とガチャの営業時間は10時から19時までで、6月19日のみ11時から営業する。