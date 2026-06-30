高速道路初のセルフペットホテル、東名「エクスパーサ足柄」で無料実証実験…7月1日から

旭化成ホームズと中日本エクシス足柄支店は、7月1日よりE1東名高速道路のエクスパーサ足柄（下り）において、スマートドッグハウス「WanPod（ワンポッド）」を無料で利用できる社会貢献型の実証実験を開始する。

高速道路でのセルフペットホテルの設置は国内初となる。

■ 実証実験の概要

実証期間は2026年7月1日から2027年6月30日までの約1年間（予定）。場所はE1東名エクスパーサ足柄（下り）東側入口（静岡県駿東郡小山町）で、利用料金は無料（最大利用時間60分）。営業時間は09:00～20:00となっている。

利用者は専用アプリを通じて鍵の管理、見守りカメラの確認、空調などの操作が可能だ。

■ 取り組みの3つのポイント

第1のポイントは「高速道路初のセルフペットホテル」だ。空調完備のWanPodのシェアリングサービスは、愛犬の車内放置や係留に伴う事故リスクを低減するとともに、愛犬同伴時の行動制限を解消する。

第2のポイントは「無料提供の社会的意義」だ。旭化成ホームズが取り組むJ-クレジットを活用することで利用者の費用負担をゼロにし、環境への配慮を社会に広げることを目指す。

第3のポイントは「防災と日常の接続」だ。WanPodの普及がクレートトレーニングを促し、災害時の同伴避難をより円滑にするフェーズフリーの実現に貢献する。エクスパーサ足柄（下り）は国土交通省により「防災拠点自動車駐車場」に指定されており、広域避難・救援・物資輸送などを担う重要施設でもある。

また、ペットを飼っていない来訪者に対しても、同施設が災害時の広域避難拠点として機能することを可視化し、防災意識の醸成につなげる狙いがある。

■ 背景

旭化成ホームズは脱炭素社会の実現と防災力強化に貢献する賃貸住宅「Ecoレジグリッド」由来の環境価値（J-クレジット）を創出・社会還元する取り組みや、人とペットが安心して暮らせる社会づくりを推進している。

両社が連携することで、中日本エクシスの「SAの公共性・防災機能」と旭化成ホームズの「環境価値の社会還元・ペット共生社会の推進」を組み合わせた「環境×防災×ペット支援」という社会価値モデルの実効性を、実際の利用データをもとに検証する。