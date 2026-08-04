土岐プレミアム・アウトレット、NEXCO中日本と連携…ETC限定ドライブプラン「速旅」販売開始

岐阜県の土岐プレミアム・アウトレットは、中日本高速道路（NEXCO中日本）と連携し、ETC車限定のドライブプラン「速旅（はやたび）」とき（土岐）を満喫！『土岐プレミアム・アウトレットお買い物券付ドライブプラン』の販売を開始した。

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申込受付は、NEXCO中日本公式ウェブサイトにて始まっている。

■高速道路乗り放題＋お買い物券がセットに

本プランは、定額料金で周遊エリアの高速道路が乗り放題となる「高速道路周遊パス」と、土岐プレミアム・アウトレットのお買い物券3000円分（支払額2800円で200円お得）、さらにクーポンシートをセットにしたものだ。

お買い物券やクーポンシートの引き換えは、土岐プレミアム・アウトレットのインフォメーションセンターにて、スマートフォンまたはタブレットの引換画面を提示して行う。

クーポンシートはアウトレット内の対象店舗で割引やサービスに利用できるほか、隣接するテラスゲート土岐内の「土岐よりみち温泉」や「まちゆい」対象施設でも割引・サービス特典が受けられる。

■利用期間と対象車両

利用期間は2026年7月29日（水）から2026年12月25日（金）まで。ただし、

・お盆：2026年8月7日（金）～8月16日（日）

・シルバーウィーク：2026年9月19日（土）～9月23日（水）

・上記以外の三連休、

の期間を含む申込みはできない。

対象車両はETC車の普通車・軽自動車等（二輪車含む）。

■2017年以来2度目の「速旅」連携

土岐プレミアム・アウトレットは、東海環状自動車道「土岐南多治見IC」から約700mの場所に位置し、多くの来場者が高速道路を利用している。岐阜県観光入込客統計調査では2017年より県内1位の集客を維持している。

NEXCO中日本との「速旅」シリーズとしては2017年に続く2度目の取り組みとなる。周辺エリアには美濃焼の窯元巡りや作陶体験、日帰り温泉、道の駅など観光スポットが点在しており、本プランはショッピングと地域観光を組み合わせたエリア全体の回遊促進を目的としている。