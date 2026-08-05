三重SA・PA推しテイク総選挙、1位は伊勢道・安濃SAの「ももソフト」に

中日本エクシス三重支店は、東名阪自動車道（東名阪道）、新名神高速道路（新名神）、伊勢自動車道（伊勢道）、紀勢自動車道（紀勢道）のサービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）の各店舗（一部除く）で「三重SA・PA推しテイク総選挙」を実施し、その結果を発表した。

【画像全3枚】

投票の結果、最も支持された「No.1テイク」が決定した。

■1位：「ももソフト」（600円）

＜1位＞「ももソフト」

販売店舗は伊勢道・安濃SA（上り）安濃横丁。販売期間は2026年9月下旬まで、提供時間は8:00～22:00。

大内山ソフトクリームに、やさしい甘さの白桃と果肉入り桃のソースをかけた贅沢スイーツ。店舗側は「フォトスポット作成やお客さまへの声かけなど、従業員のアイデアと努力の結果」とコメントした。

■2位：「おむすび『キムタク マヨってる』」（300円）

＜2位＞「おむすび 『キムタク マヨってる』」

販売店舗は紀勢道・奥伊勢PA（上下線）。販売期間は2026年8月31日まで（8月8日～18日は販売休止）、提供時間は8:30～19:00。

キムチマヨに伊勢たくあんを混ぜ、食感と味わいをアップさせた一品。ユーモアあるネーミングも話題を集めた。

■3位：「よくばりソフト」（550円）

＜3位＞「よくばりソフト」

販売店舗は東名阪道・EXPASA御在所（上り）芋花恋。販売期間は2026年9月下旬まで、提供時間は10:00～20:00。

プレミアム生クリームソフトに、芋蜜かりんとうと紅はるかをトッピングした欲張りな一品。

なお、価格はすべて税込み。在庫状況などにより、販売期間内でも販売終了となる場合がある。