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グラマシーニューヨーク、高速道路サービスエリアに全国初出店…東名阪EXPASA御在所（下り）で期間限定販売

グラマシーニューヨーク
  • グラマシーニューヨーク
  • ウォールナッツファンキー
  • EXPASA

中日本エクシスの三重支店は、8月6日（木）より、東名阪自動車道（東名阪道）のEXPASA（エクスパーサ）御在所（下り）の特設販売コーナーにおいて、全国の百貨店で人気のスイーツブランド「グラマシーニューヨーク」の商品を期間限定で販売する。

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高速道路のサービスエリアでの販売は全国初となり、三重県内での販売も今回が初めてだ。

グラマシーニューヨークは、ニューヨークのグラマシー地区をコンセプトに、建築家・デザイナー・ペイストリーシェフらが才能を結集して作り上げたスイーツブランドである。スタイリッシュで洗練されたスイーツを取り揃えることで知られる。

販売する商品は2点。ブランドの代表商品「グラマシーニューヨーク」と、アーモンド・カシューナッツ・クルミをキャラメリゼし、軽いウエハース生地にのせて焼き上げた「ウォールナッツファンキー」だ。自宅用のちょっと贅沢なお菓子としてはもちろん、贈り物や帰省時の手土産にも適している。

販売場所はエクスパーサ御在所（下り）さんぎの特設販売コーナーで、営業時間は24時間・年中無休。販売期間は2026年8月6日（木）から10月7日（水）までとなっている。

エクスパーサ御在所（下り）は、伊勢神宮参拝客をはじめ多くの利用者に親しまれる三重県の玄関口。フードコートでは四日市とんてきや味噌煮込みうどん、きしめん、台湾ラーメンなど名古屋めしも楽しめる。

《森脇稔》

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