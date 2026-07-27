「あいち・なごや周遊観光パスポート付ドライブプラン」、高速乗り放題と40施設入館がセット…7月29日から利用可能

愛知・名古屋観光誘客協議会は、中日本高速道路（NEXCO中日本）および名古屋高速道路公社と連携し、ETC車限定のドライブプラン「速旅（はやたび）『愛知・名古屋の楽しいを巡ろう！あいち・なごや周遊観光パスポート付ドライブプラン』」を実施すると発表した。

■販売・利用期間

販売期間は2026年12月25日（金）まで。利用期間は2026年7月29日（水）から2026年12月25日（金）まで。

ただし、お盆時期（8月7日～8月16日）、シルバーウィーク（9月19日～9月23日）、一部三連休（10月10日～10月12日、11月21日～11月23日）は除外日となる。限定販売のため、上限に達した場合は予告なく販売終了となる。

■プランの内容

本プランは、ネクスコ中日本指定区間の高速道路と名古屋高速道路全線が定額で乗り放題となる周遊パスに加え、平日限定で愛知県内の40の美術館・博物館等に各施設1回ずつ入場できる「あいち・なごや周遊観光パスポート（紙チケット）」をセットにしたものだ。

対象車両はETC車の普通車・軽自動車等（二輪車含む）。

■パスポートの価格

あいち・なごや周遊観光パスポートは通常価格4500円のところ、本ドライブプラン限定の特別価格3000円で販売される。ただし特別価格は1台につき1枚のみ適用される。同乗者が追加購入する場合は通常価格の4500円となる。

■申込方法

NEXCO中日本公式ウェブサイトから「速旅」会員に無料登録し、申込画面でコース・利用日・車種・ETCカード番号などを入力する。パスポート代金はクレジットカードで決済し、高速道路周遊パスおよび名古屋高速乗り放題パスはETCカードで別途決済される。申込後は引換施設でパスポートを受け取る。

愛知・名古屋観光誘客協議会は2020年3月27日に設立。愛知県・名古屋市・一般社団法人愛知県観光協会・県内50市町村で構成され、観光客誘致と地域経済の発展を目的としている。