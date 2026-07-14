中京・関西圏からETC限定で高速道路乗り放題、「速旅 ようこそ加賀の國ドライブプラン」発売…7月15日から利用可能

石川県南加賀6市町（野々市市、白山市、川北町、能美市、小松市、加賀市）で構成する加賀地域連携推進会議（オール加賀会議）は、NEXCO中日本と連携し、ETC車限定のドライブ旅行商品「速旅『ようこそ加賀の國ドライブプラン』」の販売を開始した。

【画像】「速旅 ようこそ加賀の國ドライブプラン」

関西・中京をターゲットに、自家用車での来訪者を増やすことを目的としており、高速道路の周遊パスと地域商品券をセットにしたお得な商品となっている。

■商品の概要

商品名は「速旅『ようこそ加賀の國ドライブプラン』」。定額料金で南加賀6市町を含む周遊エリアの高速道路が乗り放題となる高速道路周遊パスと、南加賀6市町の観光施設・飲食店・物産店などで使える地域商品券3000円分がセットになっている。

NEXCO中日本公式ウェブサイトから申し込む。利用期間は2026年7月15日（水）から同年12月25日（金）まで。ただし、高速道路の混雑緩和のため適用除外日が設けられる。

対象車両はETC車の普通車・軽自動車等（二輪車含む）。

■販売プランと料金

【2日間プラン】

・普通車：セット料金8400円（高速道路周遊パス6900円＋地域商品券1500円）

・軽自動車等：セット料金7000円（高速道路周遊パス5500円＋地域商品券1500円）

【3日間プラン】

・普通車：セット料金8800円（高速道路周遊パス7300円＋地域商品券1500円）

・軽自動車等：セット料金7300円（高速道路周遊パス5800円＋地域商品券1500円）

なお、地域商品券の利用可能施設はオール加賀ホームページで確認できる。