ネッツトヨタ富山、体験型イベント「NETZ TOYAMA FESTA 2026」を高岡テクノドームで初開催…8月8‐9日

ネッツトヨタ富山は、2026年8月8日（土）・9日（日）の2日間、毎年夏恒例の体験型イベント「NETZ TOYAMA FESTA 2026」を開催する。

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今回は初めて高岡市の高岡テクノドーム（富山県高岡市二塚322番5）を会場に選んだ。開催時間は9:30～17:00、入場料は無料（一部有料コンテンツあり）で、入場には事前予約が必要だ。駐車場は約700台分を無料で用意する。

イベントは2010年にスタートし、「夏休みの思い出づくり」「クルマ・トヨタのファンづくり」「未来のお客様づくり」「ものづくり」「交通安全啓発」「地域との絆づくり」を目的に毎年開催されている。昨年の「NETZ TOYAMA FESTA 2025」には709組・2386人が来場した。

■ おしごと体験

営業スタッフやエンジニア、フロアスタッフなど、ネッツトヨタ富山の仕事を実際に体験できるブースを展開する。子どもたちが楽しみながら働くことやクルマに触れる機会を創出する。

■ 未来のモビリティ・ものづくり体験

トヨタ自動車株式会社の協力のもと、球体モビリティの展示や、はじめてのドライブ体験、レーザー刻印、クルマやものづくりの魅力を体感できるコンテンツを実施予定だ。

■ 地域の伝統産業・企業・スポーツ・学校と連携

高岡市の伝統産業や企業、県内スポーツチーム、高校生によるブース出展を予定している。地域とともに、富山の未来を担う子どもたちの学びと成長を応援する。

■ はたらく車が大集合

消防車、警察車両、自衛隊車両など、普段近くで見ることのできない「はたらく車」を展示予定だ。

■ ステージイベント

キッズダンスや小学生のラップ、空手演武といった子どもたちが主役のステージのほか、家族で学べる交通安全教室など、親子で楽しめる多彩なプログラムを用意する。

イベントは雨天決行だが、屋外エリアは荒天時に中止となる可能性がある。ペットの同伴は不可だ。

主催はネッツトヨタ富山で、高岡市が後援する。トヨタ自動車株式会社（トヨタ技術会・豊養会）、KINTOテクノロジー、デンソー、、富山グラウジーズ、カターレ富山など多数の企業・団体・学校が協力する。

入場予約および問い合わせはイベント公式サイトの専用フォームから受け付けている。