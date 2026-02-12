ファーウェイのEVブランド「AITO」、UAEの高級車ディーラーと戦略提携…中東市場へ本格進出

ファーウェイとセレスが立ち上げたEVブランドのAITOは、アラブ首長国連邦の大手高級自動車ディーラーグループのパフォーマンスプラスモーターズと戦略協力契約を正式に締結したと発表した。

【画像全2枚】

契約は中国・重慶で、セレスオート海外事業部プレジデントのジェイソン・ワン氏と、アブダビモーターズCEOのサイード・ファイズ・カリム氏によって署名された。セレスオート社長のレオン・ヘ氏と、アブダビモーターズ中国首席代表のケルビン・ザオ氏が立会人として出席した。

今回のパートナーシップは、AITOが海外の高級新エネルギー車市場へ進出する上での重要な節目であり、同ブランドの次なるグローバル成長フェーズの公式な始動を示すものという。

40年にわたる業界経験を持つアブダビモーターズは、広範な販売ネットワーク、富裕層顧客基盤、そして専門的な運営・サービス体制に支えられ、中東で最も影響力のある高級自動車ディーラーグループの一つに成長している。同社の顧客中心の理念とビジネス革新は、業界の基準を定めるものとなっている。

AITOは、46か月で生産台数100万台を突破した、最も急成長する新エネルギー車ブランドとなった。フラッグシップモデルの『AITO 9』は、21か月連続で中国の50万元以上のセグメントをリードしており、AITOの強力な製品力により、高級インテリジェントモビリティにおけるリーダーシップを強化している。

この戦略的パートナーシップは、両社にとって強力な相互強化をもたらし、高級自動車分野におけるコア競争力を継続的に強化することになる。両社は深い協力関係を通じて、中東のインテリジェント・ラグジュアリー車市場における新たな章を切り開き、ブランドと市場の双方にとっての価値の共創を実現する。

パフォーマンスプラスモーターズは、アラブ首長国連邦におけるAITOの高級インテリジェントモデルの販売、納車、アフターサービスを担当し、AITOのブランドポジショニングに沿った深いユーザー体験を提供するブランド体験・サービスセンターの設立も計画している。

同時に、アブダビモーターズは市場インサイトを活用して、現地に即したマーケティングおよびブランドコミュニケーションを展開し、AITOの地域におけるハイエンド消費者セグメントへの迅速な進出を支援する。両社は、カスタマーサービス、市場インテリジェンス、リソース共有の分野でも協力し、長期的で双方に利益のあるパートナーシップの構築を目指す。

AITOの各モデルは、現地向けのハードウェア・ソフトウェアの適応および必要な認証を完了している。フラッグシップモデルのAITO 9は、アラブ首長国連邦で現地ユーザー向けの試乗を開始しており、中国ブランドとして海外ユーザーと直接関わる先駆的な一歩となっている。

同時に、AITOの車両はドバイ港に到着しており、正式発売後すぐに納車できる状態となっている。アブダビモーターズの確立された現地インフラは、AITOの製品発売、納車、そしてアラブ首長国連邦における長期的な事業運営のための堅固な基盤も提供する。

AITOは中東でのプレゼンスをさらに拡大し、周辺地域への進出の基盤を築くとともに、ブランドの国際的な認知度を着実に高め、グローバルな高級インテリジェント新エネルギー車市場での成長を推進していく。