ソニー・ホンダモビリティ、グランツーリスモ7で「AFEELA Cup 2026」開催…SNS投稿イベントも実施

ソニー・ホンダモビリティは、PlayStation5/PlayStation4用ソフトウェア「グランツーリスモ7」内にて、タイムアタック形式のレースイベント「AFEELA Cup 2026 presented by Sony Honda Mobility」を開催中だ。

グランツーリスモ7を通じて、『AFEELA 1』の走りをバーチャルで体験できるタイムアタックレースを実施。開催期間は3月2日17時00分から3月15日16時59分まで(日本時間)。対象者は日本または米国在住のグランツーリスモ7ユーザーで、使用車両はAFEELA 1(グランツーリスモ7上での正式名称は「AFEELA 1 '26」)となる。

参加方法は、グランツーリスモ7内のスポーツイベント選択画面から「オンラインタイムトライアル」を選択し、本イベント「AFEELA Cup 2026 presented by Sony Honda Mobility」を選択する。

本レースイベントの開催を記念し、ソニー・ホンダモビリティ独自の取り組みとして、日米のプレイヤーを対象としたSNS投稿イベントを実施する。グランツーリスモ7で描かれるソニー・ホンダモビリティの第1弾車両「AFEELA 1」の疾走感や造形美を、プレイヤー独自の感性で切り取るフォト&ムービーコンテストである。

SNS投稿イベント「#AFEELACupContest」の期間は2026年3月2日17時00分から3月15日16時59分まで(日本時間)。参加資格は日本または米国在住のグランツーリスモ7ユーザー。

応募方法は、日本在住の場合はXで@shmAFEELA_jpをメンションし、ハッシュタグ「#AFEELACupContest」を付けて、PlayStation5またはPlayStation4の録画機能で撮影したAFEELA 1の画像または動画を投稿する。米国在住の場合はXまたはInstagramで@shmAFEELAをタグ付け/メンションし、ハッシュタグ「#AFEELACupContest」を付けてPlayStation5やPlayStation4の録画機能で撮影したAFEELA 1の画像または動画を投稿する。

撮影対象は、タイムアタックイベント「AFEELA Cup 2026 presented by Sony Honda Mobility」での走行シーンに限らず、グランツーリスモ7内のあらゆるシーンで撮影されたAFEELA 1 '26の画像または動画が対象となる。

審査基準は、創造性、独創性、表現力、およびテーマとの関連性に基づき、ソニー・ホンダモビリティが厳正に審査する。賞品は、日本在住の当選者100名にPlayStationStoreカード1100円分、米国在住の当選者100名にPlayStationStoreカード10ドル分を贈呈する。当選通知はイベント終了後1カ月以内に、XおよびInstagramの公式アカウントよりダイレクトメッセージにて連絡する。