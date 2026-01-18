ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

『AFEELA 1』世界最大級の音楽展示会 NAMMショー に登場…ウォークマン、プレイステーションの系統　1月22-24日

AFEELA 1
  • AFEELA 1
  • AFEELA 1の車載インフォテインメントシステムの動作を検査
  • 生産ラインでのAFEELA 1試作を実施
  • NAMM Show 2025
  • NAMM Show 2025
  • NAMM Show 2025
  • NAMM Show 2025
  • NAMM Show 2025

ソニー・ホンダモビリティの米国法人であるSony Honda Mobility of America Inc.は、1月20日から24日にかけて米国カリフォルニア州アナハイム・コンベンションセンターで開催される世界最大級の音楽製品・音響機器の展示会「NAMM Show（ナムショー）」に出展する。

【画像全9枚】

125周年を迎える本展示会は、世界中から1600以上の出展社が参加し、6万2000人以上が来場するイベントだ。展示期間が始まる22日からソニー・ホンダモビリティの第1弾車種『AFEELA 1』を披露する。アナハイム・コンベンションセンターの北ロビーエントランスにAFEELA 1を展示し、ソニー・ホンダモビリティ独自の車載オーディオシステム「AFEELA Immersive Audio」をデモンストレーションする。

AFEELA 1は、エンタテインメントの本質を追求し、「音を聴く」ことから「音に包まれ、その世界に入り込む」という全く新しい体験をめざして、音と映像が融合する理想の空間として設計された。ソニー・ホンダモビリティは「車室を単なる移動空間から、映画、ゲーム、音楽に深く没入できる究極の感動空間へと変革する」と謳う。

人々のライフスタイルを変えた『ウォークマン』から革新的な『プレイステーション』に至るまで、ソニーによるオーディオ・イノベーションの歩みを振り返るとともに、その進化として誕生したAFEELA 1によるモビリティ音響体験を提示するという。

Sony Honda Mobility of America Inc.社長兼CEOの山口周吾氏は「AFEELA 1の開発は、『最高のリスニングルーム』としてクルマを最初から設計したらどうなるか、という、意欲的なアイデアから始まった。私たちは次世代のエンタテインメントテクノロジーを融合させることで、AFEELA 1での移動時間を感動体験へと高める。音のイノベーションを追求し続けるNAMMコミュニティの皆様とこのビジョンを共有できることに、期待を寄せている」とコメントした。

AFEELAとして初めて発売するモデル、AFEELA 1は、米国カリフォルニア州にて2026年の納車開始の予定だ。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ソニー・ホンダモビリティ

カーオーディオ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

セダン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES