キーパー技研が新サービス、窓ガラス用「遮熱キーパーフィルム」施工販売を開始

全国のキーパーラボで「遮熱キーパーフィルム」の施工販売を開始する
  • 「遮熱キーパーフィルム」の価格表

キーパー技研が、全国のキーパーラボにて窓ガラス用の遮熱・UVカットフィルム「遮熱キーパーフィルム」の施工販売を開始した。モビリティベース計画の一環として、カーコーティングや洗車に加えた新サービスとなる。

猛暑日の増加や紫外線量の高止まりを背景に、車内環境の快適性向上へのニーズが高まっている。短時間の駐車でも車内が高温化することや、年間を通じた紫外線対策への関心の高まりを受け、ウインドウフィルム需要は拡大傾向にある。

同社は全国店舗ネットワークを活かし、同サービスを開始した。今後はキーパーコーティング、純水手洗い洗車、除菌・車内清掃等に加え、ウインドウフィルム施工を含む「モビリティベース」としての価値を高め、顧客のカーライフをサポートしていく。

新製品は太陽熱の主因となる赤外線を約94.0％カットし、炎天下での車内温度上昇を大幅に抑える。実測では最大14度の差を記録するなど、高い遮熱効果を発揮する。また、シミやシワの原因とされる320から400nmの紫外線を99.9％以上カットし、日焼け対策に加えてシートなど内装の色褪せ防止にも寄与する。

施工後は純水手洗い洗車および除菌・車内清掃を実施し、カーコーティングと洗車の専門店として外装・内装ともに高品質な仕上がりを提供する。透過率は4種類を用意し、赤外線・紫外線カット機能に加えてプライバシー保護効果も備える。万一の事故時にはガラス飛散を抑制する効果も期待できる。

施工対象は車両後方ガラスで、セダンタイプは3面、1BOX・SUV・ワゴンタイプは5面の施工となる。遮熱キーパーフィルムの施工価格は、国産車が7万4800円から、輸入車が9万7900円から（いずれもSSサイズ）となっている（洗車・車内清掃料金含む）。

キーパーラボは全国169店舗を展開するカーコーティングと洗車の専門店で、スタッフ全員がコーティング技術資格者だ。純水装置と手洗い洗車機、コーティング専用ブースを完備し、エントリープロダクト「フレッシュキーパー」からフラッグシッププロダクト「EXキーパー」まで、全てのキーパーコーティングを常にハイレベルな技術で提供している。

