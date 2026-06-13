ブリッツ、アイシン製MCB採用のボディ補強パーツ「B-MCB」の『86/BRZ』向けフロント/リア用を同時発売

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中のボディ補強パーツ「B-MCB（ビー・エムシービー）」に、トヨタ『86』/スバル『BRZ』の適合が追加された。

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今回適合が追加されたのは、トヨタ・86（ZN6 2012年4月～2021年10月）およびスバル・BRZ（ZC6 2012年3月～2021年8月）。

「B-MCB」は、アイシンが開発した「モーションコントロールビーム」による車体変形の抑制と乗り心地の快適性向上を実現するボディ補強パーツ。モーションコントロールビーム（MCB）は、主にスプリング機構と摩擦機構により構成され、スプリング機構は荷重に対抗した反力を発生させることで車体の変形を抑制する。摩擦機構は減衰力により不快な振動を吸収するほかに、スプリング機構の変形抑制効果をさらにアシストする効果がある。

ブリッツ B-MCB フロント用 トヨタ『86』装着例

性能面では、ステアリング操作時にロール速度を抑制し車体の横揺れが減少、余分な操舵がなくなりトレース性が向上、路面の凹凸などを乗り越した際に車体の縦揺れ・横揺れ収束性が向上するという特徴を持つ。

ブリッツではサスペンション開発ノウハウを活かし、よりMCBの効果を体感できるよう、1台ずつ車種別で適切で効果的な装着位置などの専用開発を実施。通常車両だけでなく、同社の車高調パーツ・DAMPER ZZ-Rシリーズとの同時装着・相乗効果のテストも実施して開発が行なわれ、サスペンションアシストパーツとしても位置付けられている。

今回発売の86/BRZ向けでは、フロント用は1000Nを2本使用する設定で、専用設計ブラケットにより取り付けが容易。ノーマルサスペンションおよびDAMPER ZZ-R装着車両でテストが行われ、「しっかりとしっとりを兼ね備えた効果」が確認されている。ブリッツ製タワーバーやフードダンパーとの同時装着も可能。価格は税込み10万3400円。

ブリッツ B-MCB リア用 トヨタ『86』装着例

リア用は1000Nと3000Nの2種類がラインナップされている。ノーマルサスペンションとの同時装着には3000N、DAMPER ZZ-Rシリーズとの同時装着には1000Nがそれぞれ推奨されており、サスペンションの仕様によって選択する形となっている。ブリッツ製タワーバーとの同時装着も可能。価格はいずれも税込み5万7200円。

他社製品を取り付けている場合やバッテリーサイズを変更している場合は、取り付けができないことがある点に注意が必要。

各製品には取り付けに必要なパーツと取付説明書のほか、アルミ製のブリッツロゴステッカーや、ブルーとレッドの専用カラーリングシートも同梱。DAMPER ZZ-Rシリーズやストラットタワーバーなどとの同時装着の場合にも、好みの組み合わせでエンジンルームをコーディネイトできる。