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次期『GR86』は大転換！　トヨタが開発を主導、300ps級ハイブリッドFR誕生か？

トヨタ GR86 次期型の予想CG
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トヨタのFRスポーツカー『GR86』が、大きな転換期を迎えようとしている。現行モデルは2021年に登場した2代目で、スバルとの共同開発によって誕生した。問題は次期型だ。

【画像】トヨタ GR86 次期型の予想CG

次期型の開発はトヨタが主導権を握り、パワートレインや車両コンセプトを刷新するという見方が海外で浮上している。

◆現行は“終わりの始まり”

現行のGR86は、トヨタは受注停止を公式に発表してはいないが、一部グレードで販売店から「生産枠が埋まっているため新規受注は難しい」と案内されるケースもある。背景には、今夏にも予定される一部改良モデルへの切り替えがあるらしい。

今回の改良は騒音規制への対応が中心になり、デザイン変更や大幅な性能向上はないだろう。現行GR86は法規対応を進めながら、次期型への移行に向けた最終段階に入りつつあるとみられる。

◆次期型はトヨタ主導で開発、ハイブリッドも

その次期型で最大の注目点は開発体制だ。初代『86』から現行GR86まで採用されてきたスバル製の水平対向エンジンは、低重心パッケージを実現する大きな特徴となってきた。いっぽう海外では、次期型はトヨタ主導で開発が進められ、トヨタ製の新世代直列4気筒エンジンを採用する可能性が報じられている。

有力視されているのは、トヨタが開発を進める新世代2.0L直列4気筒ターボエンジンだ。このエンジンの採用についてトヨタは、正式に発表していない。海外での観測も、ハイブリッドシステムとの組み合わせを含め、さまざまな見方が出ている段階だ。

トヨタ GR86 次期型の予想CGトヨタ GR86 次期型の予想CG

◆車重増への対応が課題に

仮にハイブリッド化が実現すれば、最高出力は300ps級に達するとの予想もある。そして歴代GR86で最も高性能なモデルとなるいっぽうで、軽快なハンドリングや自然吸気エンジンならではのフィーリングを特徴としてきたGR86にとっては、車重増への対応が課題になるだろう。そのため、軽量化や低重心設計、バッテリー配置の最適化などが開発の重要テーマになるかもしれない。

デザインも大きく進化する可能性がある。

ロングノーズ・ショートデッキというFRスポーツらしい基本プロポーションを継承しながら、最新のトヨタデザインを取り入れたハンマーヘッドフェイスや、よりワイド＆ローなスタンス、空力性能を高めたフロントバンパーなどの可能性が指摘されている。

トヨタ GRセリカ 予想CGトヨタ GRセリカ 予想CG

◆トヨタのスポーツカーはGR86だけではない！

次期GR86は単独で語れる存在ではない。トヨタでは今後、『GRスープラ』後継モデルや『GRセリカ』、さらに『MR2』後継モデルの投入も有力視されている。それらの中でGR86は、“手の届きやすいFRスポーツ”というポジションを担い続けることになる。電動化が進む中でも、運転する楽しさを重視したスポーツカーをラインアップし続けるというトヨタの姿勢は変わっていない。次期GR86も、その戦略を支える重要な1台になるはずだ。

なお、次期GR86の登場時期については、海外では2027年後半から2028年前後との見方がある。もちろん、トヨタからの正式な発表はない。現行GR86がモデル寿命末期に向かう中、後継モデルがどのような進化を遂げるのか。共同開発体制が見直されるのかも含め、今後の動向に注目したい。

《APOLLO NEWS SERVICE》

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