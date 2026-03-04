ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

米リヴィアン、AT&T・G+Dと協業…新型EV『R2』にSGP.32対応eSIMと5G接続を採用

リビアン『R1T』と『R1S』（参考）
  • リビアン『R1T』と『R1S』（参考）

ギーゼッケ・アンド・デブリエント(G+D)は、リヴィアンの次期車両「R2」にGSMA SGP.32対応eSIM技術と5G接続を実装するため、リヴィアンおよびAT&Tと協業すると発表した。

リヴィアンのR2は、IoTおよび自動車用途向けに特別に設計された新しいeSIM規格であるGSMA SGP.32をサポートして発売される世界初の車両の一つとなる。このアーキテクチャにより、リヴィアンは車両が新しい地域に展開する際、ハードウェアの変更なしに通信事業者パートナーをシームレスに追加または変更できる。

SGP.32は単一SKUアプローチを可能にし、自動車メーカーが車両をグローバルに展開しながら、従来は地域ごとの複数の通信事業者統合管理に伴っていた複雑さを大幅に削減できる。

今回の協業の一環として、リヴィアンはG+Dの自動車グレードeSIMハードウェアとeSIM IoTリモートマネージャー(eIM)インフラストラクチャを活用し、安全でスケーラブルな将来対応型の接続プラットフォームを構築する。AT&Tは米国におけるリヴィアンの初期モバイルネットワークプロバイダーとして、車内サービス、無線アップデート、将来のデジタルイノベーションを支える堅牢な5G接続を提供する。

顧客にとっては、接続対応機能、アップデート、サービスが車両のライフサイクル全体を通じて一貫して提供されるため、シームレスで信頼性の高いデジタル体験が実現する。

この協業は、オープン標準をサポートし、グローバルな車両接続を簡素化するというリヴィアン、G+D、AT&Tの共通目標を反映している。MWC2026において、G+Dとリヴィアンは、「IoTサミット:コネクテッドイノベーションの未来を簡素化する」で、SGP.32が次世代の自動車接続をどのように実現するかを紹介した。

G+Dは1852年に設立され、現在14000人以上の従業員を擁する。2024年度の売上高は31億ユーロで、41カ国に118の子会社と合弁会社を展開している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES