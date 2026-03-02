レクサス、新型ESを2026年後半欧州導入へ…EVとハイブリッドを設定

レクサスは、新型『ES』を2026年後半に欧州市場へ投入すると発表した。新型ESは、同モデルとして初めて完全電動パワートレインを採用する。

【画像】レクサス ES 新型（欧州仕様）

デザインコンセプトは「クリーンテック×エレガンス」。機能的でテクノロジーを感じさせるデザインと、ESおよびレクサスブランドの根幹をなすプレミアム品質や手作りの高級感を表現するスタイリングを調和させた。

新型ESは、レクサスのグローバルアーキテクチャーKプラットフォームをベースに開発。電動パワートレインに対応するため再設計された。デザインチームは「黄金比」の原則を適用し、ホイールベース、全長、全高、全幅の理想的な関係を実現。エレガントで視覚的に印象的なセダンに仕上げるとともに、SUV並みの室内空間を確保した。

レクサス ES 新型（欧州仕様）

フロントデザインでは、レクサスのシグネチャーであるスピンドルボディを採用。ボンネットからバンパー端まで広がる形状とした。ワイドで低い「顔」を維持し、フロントフェンダーの高さを低く抑えることで、プレミアムセダンらしい特徴的な外観を保つことを目指した。

新しいスピンドルボディは、低く設定されたノーズから立ち上がる。この独特な形状は、バッテリー電気とフルハイブリッドの両方を含む電動パワーを表現し、レクサスであることを一目で認識できるようにしている。フロントライトは新しいツインL字型の配置を採用。これはレクサスの電動モデルの新しいシグネチャーとなる。

レクサス ES 新型（欧州仕様）

サイドビューでは、エレガントなセダンの外観を表現することが重要だった。車高の増加を考慮し、ブラックのサイドモールディングを導入することで目標を達成。車高を視覚的に低く見せ、よりスリムで長く、洗練された外観を生み出している。このモールディングは、車両の前後セクションをつなぐデザイン要素としても機能する。

流れるようなシルエットは、キャビンが後方に向かって細くなる「トランクレス」な外観を作り出す。対照的な下部ボディは、平面と彫刻的な表面の両方で構成され、力強く輪郭が描かれた筋肉質で空力効率の高いショルダーが「前方への跳躍」プロファイルを与えている。

レクサス ES 新型（欧州仕様）

リア照明には、Lシグネチャーライトと、LEXUSロゴを統合しテールランプとストップランプを組み込んだシームレスなライトバーを採用。ワイドなスタンスを強調し、彫刻的なリアプロファイルを高めるだけでなく、空力性能と車両後方からの空気の流れの管理にも貢献している。

インテリアは「クリーンテック&エレガンス」を基本デザイン原則とし、シンプルでモダンな美学を実現した。広々とした快適な空間の優先事項に焦点を当てている。

レクサス ES 新型（欧州仕様）

レクサスは、特に安全上の理由から物理的なコントロールの重要性を認識しているが、実用性と新しい美学を組み合わせた「隠しスイッチ」というソリューションを生み出した。レクサスのおもてなしの原則を反映し、スイッチはミニマリストで控えめなデザインで、インテリアにシームレスに溶け込む。車の電源がオフの時、スイッチはダッシュボードの内装の下に見えない。ドライバーが車の電源を入れると、スイッチが点灯して現れる。タッチパネルのような滑らかな外観でありながら、使用時には満足のいく触覚フィードバックを提供する。

デザイナーは、印刷と光透過技術を使用して、レクサス初の表面発光照明を作り出した。ドアパネルトリムには竹調のフィルムが使用され、高度な印刷技術を用いて層状に配置されている。光透過技術により、キャビンのアンビエント照明と完全に同期したパネル上の表面照明効果を生み出している。

シートデザインは、よりスリムな外観とキャビン空間を侵さないプロファイルを作り出すために再考された。従来のシートは完全に張り地で覆われた大きく堅固な形状を持つが、デザインチームはシートを2つの部分に分割し、それぞれを個別にカバーした。

コックピットデザインは、レクサスの「手綱(Tazuna)」原則に従っている。コントロールと情報源を配置することで、わずかな手と目の動きだけで操作と認識ができるようにし、ドライバーの注意を前方の道路に集中させる。

上部セクションは、ドライバーの視界を優先するために大きく開かれている。インストルメントコンビメーターは、非対称の12.3インチデジタルアレイで表示され、より低いメーターフードの使用を可能にしている。ソフトなレザー調のアクセントとダイナミックな照明効果により、素材の質が高められている。