ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

6輪のレクサス、LS Concept軸に「空間」表現…ミラノデザインウィーク2026で世界初公開へ

「LEXUS LS Concept」を軸に、LEXUSが考えるラグジュアリーライフスタイルにおける“空間”を表現した没入型インスタレーション『SPACE』
  • 「LEXUS LS Concept」を軸に、LEXUSが考えるラグジュアリーライフスタイルにおける“空間”を表現した没入型インスタレーション『SPACE』
  • レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）

レクサスは4月21日から26日まで、イタリア・ミラノで開催される世界最大級のデザインイベント「ミラノデザインウィーク2026」に5つの作品を出展する。

【画像全10枚】

会場はトルトーナ地区の中心にあるスーパースタジオ・ピュー内デイライト。新フラッグシップ「LEXUS LS Concept」を軸にした没入型インスタレーション「SPACE」と、新進気鋭のクリエイターとの共創プロジェクト「Discover Together 2026」の4作品を世界初公開する。

今回のテーマは「Discover Your Space(今までにない自分だけのプライベート空間)」。レクサスが考えるラグジュアリーライフスタイルにおける「空間」を表現した没入型インスタレーション「SPACE」では、LEXUS LS Conceptをモチーフに、空間の持つ可能性を体験型作品で提示する。

レクサスは創業以来、誰の真似もせず従来のラグジュアリーカーの常識を打破する挑戦を続けてきた。その姿勢で商品とサービスの両面で限界を押し広げながら、顧客の一瞬一瞬を大切にする新しい体験を創造している。

未来において、移動はもはや目的地へ到達するための手段ではなく、人を空間ごと動かす新たな体験へと進化していく。クルマの時代から、もっと自由に移動を楽しみ、ライフスタイルをより豊かにするモビリティの時代へ。仕事からプライベートまで、そして移動自体がシームレスにつながり、自分らしいライフスタイルを追い求める未来を「SPACE」で表現する。

「Discover Together」は、レクサスが共鳴する気鋭のクリエイターが、レクサスのブランドビジョンや哲学を独自の視点で作品にし、新たな価値観を提示するプロジェクト。昨年始動し、今回が2回目となる。

2026年は、林響太朗&黒谷優美(日本)、Guardini Ciuffreda Studio(イタリア)、Random Studio(オランダ)、レクサスインハウスデザイナーと日本のものづくりを支える匠たちとのコラボレーションチーム(日本)が参加。4組の独創的なアイデアで「LEXUS LS Concept」を共通モチーフとし、空間の可能性を体験型の作品で提示する。

メディアデーは4月20日、一般公開日は21日から26日まで。会場はスーパースタジオ・ピュー内デイライト(Via Tortona, 27, 20144 - イタリア、ミラノ)。主催はLexus Internationalだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レクサス LS

レクサス コンセプトカー

レクサス（Lexus）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES