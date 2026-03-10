6輪のレクサス、LS Concept軸に「空間」表現…ミラノデザインウィーク2026で世界初公開へ

レクサスは4月21日から26日まで、イタリア・ミラノで開催される世界最大級のデザインイベント「ミラノデザインウィーク2026」に5つの作品を出展する。

【画像全10枚】

会場はトルトーナ地区の中心にあるスーパースタジオ・ピュー内デイライト。新フラッグシップ「LEXUS LS Concept」を軸にした没入型インスタレーション「SPACE」と、新進気鋭のクリエイターとの共創プロジェクト「Discover Together 2026」の4作品を世界初公開する。

今回のテーマは「Discover Your Space(今までにない自分だけのプライベート空間)」。レクサスが考えるラグジュアリーライフスタイルにおける「空間」を表現した没入型インスタレーション「SPACE」では、LEXUS LS Conceptをモチーフに、空間の持つ可能性を体験型作品で提示する。

レクサスは創業以来、誰の真似もせず従来のラグジュアリーカーの常識を打破する挑戦を続けてきた。その姿勢で商品とサービスの両面で限界を押し広げながら、顧客の一瞬一瞬を大切にする新しい体験を創造している。

未来において、移動はもはや目的地へ到達するための手段ではなく、人を空間ごと動かす新たな体験へと進化していく。クルマの時代から、もっと自由に移動を楽しみ、ライフスタイルをより豊かにするモビリティの時代へ。仕事からプライベートまで、そして移動自体がシームレスにつながり、自分らしいライフスタイルを追い求める未来を「SPACE」で表現する。

「Discover Together」は、レクサスが共鳴する気鋭のクリエイターが、レクサスのブランドビジョンや哲学を独自の視点で作品にし、新たな価値観を提示するプロジェクト。昨年始動し、今回が2回目となる。

2026年は、林響太朗&黒谷優美(日本)、Guardini Ciuffreda Studio(イタリア)、Random Studio(オランダ)、レクサスインハウスデザイナーと日本のものづくりを支える匠たちとのコラボレーションチーム(日本)が参加。4組の独創的なアイデアで「LEXUS LS Concept」を共通モチーフとし、空間の可能性を体験型の作品で提示する。

メディアデーは4月20日、一般公開日は21日から26日まで。会場はスーパースタジオ・ピュー内デイライト(Via Tortona, 27, 20144 - イタリア、ミラノ)。主催はLexus Internationalだ。