ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

6輪『LSコンセプト』に着想の空間革新がテーマ、レクサス「DESIGN AWARD」後継「Discover Together」始動

レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）

レクサスは11月25日、2013年から開催してきた国際デザインコンペティション「LEXUS DESIGN AWARD」を、「Discover Together」と改め、新たな取り組みを開始したと発表した。

【画像】レクサス LSコンセプト

2026年のテーマは「Discover Your Space（今までにない自分だけのプライベート空間）」。次世代ショーファーカー『LS CONCEPT』の後席空間をモチーフとし、時間や空間の新たな可能性を探求する。

「Discover Together 2026」には、日本の映像作家・林響太朗氏とアートディレクター・黒谷優美氏によるクリエイティブデュオDRAWING AND MANUAL、イタリアのGuardini Ciuffreda Studio、オランダのRandom Studio、そしてレクサスのインハウスデザイナーと日本のものづくりの匠たちが参加する。

同プロジェクトはレクサスのブランドビジョンや哲学をクリエイターが再解釈し、独創的なアイデアと表現による新たな価値創出を目指す。作品の公開時期は2026年2月頃に予定しており、公式サイトで発表される。

レクサスは2005年から世界最大のデザインイベント「ミラノデザインウィーク」に出展し続けるなど、デザイン分野で積極的にイノベーション推進に取り組んでいる。今回のプロジェクトもその一環として、国際的なデザイン交流とクリエイター支援の強化が期待されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レクサス LS

レクサス コンセプトカー

レクサス（Lexus）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES