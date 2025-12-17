ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

TOYOTA GAZOO Racing、『GR GT』や『GRヤリス』特別仕様車を出展へ…東京オートサロン2026

GR GTとGR GT3
  • GR GTとGR GT3
  • トヨタGR GT
  • トヨタ GR GT
  • トヨタ GR GT
  • トヨタ GR GT
  • トヨタ GR GT
  • 愛車をアプリ内のガレージで楽しめる「Home Garage」機能
  • GR app

TOYOTA GAZOO Racing(TGR)は、2026年1月9日から11日までの3日間、幕張メッセ(千葉県)で開催される東京オートサロン2026に出展すると発表した。

【画像】トヨタ GR GT

今回のTGRブースでは、新たなフラッグシップモデルである『GR GT』と『GR GT3』をはじめ、車両やパーツなどを展示する。ダイハツ工業、豊田自動織機などとともに北ホールに出展し、トヨタグループ一丸となって東京オートサロン2026を盛り上げる。

報道関係者向けに1月9日9時30分より行うプレスカンファレンスには、マスタードライバーのモリゾウこと、豊田章男会長が登壇予定だ。このプレスカンファレンスの模様は一般の来場者向けにライブ配信を行う予定である。

12月5日にワールドプレミアされたGR GTとGR GT3は、この東京オートサロン2026の出展において来場者に初公開となる。会期中の1月10日には2台のデモランも実施予定だ。

今回のTGRブースには、TGRの新たなフラッグシップモデル、GR GTとGR GT3を展示する。会場ではこれらの車両に加え、GR GTとGR GT3においてトヨタ初採用となるオールアルミニウム骨格、4L V8ツインターボエンジンのカットモデルを間近で、詳細に見ることができる展示を予定している。

また、現在開発中の『GRヤリス』特別仕様車「GR Yaris MORIZO RR」、「GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」などのコンセプトモデルを含む、複数の車両を展示する。

TGRは、現在利用されているTGR公式アプリ「GR Passport」を、「GR app」にリニューアルする。東京オートサロンの開催期間中の1月9日よりダウンロードできる予定だ。

「GR app」は、GRオーナーのカーライフをサポートし、さらにGRを好きになってもらえるよう、新たな機能を多数搭載している。具体的には、愛車をアプリ内のガレージで楽しめる「Home Garage」機能や、車両・パーツの購入、イベントへの参加を通じてランクを上げ、さまざまな特典と交換できるシステム、新車の抽選販売への応募など、既存の「GR Passport」の機能に加え、カーライフをさまざまな場面で盛り上げる。

GRヘリテージパーツからは、A80『スープラ』用ダッシュボードの試作品を参考展示予定だ。会場ではこの部品を、販売中のメーター周辺のパネル復刻部品と組み合わせて展示する。そのほか、2026年5月発売予定のAE86用4A-GEエンジンのシリンダーヘッド/シリンダーブロックをはじめ、2026年に発売を予定しているA70・80スープラ、『ランドクルーザー』用の復刻部品を複数出展する予定だ。

GRパーツからは、販売中の一部車種に搭載されているサーキットモードの機能を拡張し、より多くのシチュエーションで愛車のポテンシャルを引き出した走りを楽しめる新商品、「GR PERFORMANCE SOFTWARE」を体感できる展示を予定している。そのほか、今後発売予定のGRパーツや、開発中の参考展示など多数のパーツを出展する予定だ。

トークショーではモリゾウや国内外で活躍するTGRドライバーたちが出演するさまざまな企画を予定している。屋外会場では、GR GT、GR GT3、およびラリー車両を用いたデモランを予定している。GR GTとGR GT3の走行は、東京オートサロンにおいて世界初公開となる。

会場内に設けたグッズストアにて、TGR公式グッズの販売を行う。放映中のTVCM「THE OVERTAKE」をモチーフとした、TOYOTA 2000GT、Lexus LFA、GR GTの1/43スケールモデルカー3台セット、GR GT3の1/43スケールモデルカー、アイウェアブランド・OAKLEY(アメリカ)とコラボレーションしたサングラス、アパレルブランド・NEW ERA(アメリカ)との新作コラボレーショングッズなど、東京オートサロンにおいて新発売となるグッズを複数用意する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

トヨタGAZOOレーシング

トヨタ GR

東京オートサロン2026

東京オートサロン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES