ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『GRヤリス』に100台限定の「MORIZO RR」、ニュル24時間で鍛えた足回り…東京オートサロン2026

トヨタ GRヤリス MORIZO RR
  • トヨタ GRヤリス MORIZO RR
  • トヨタ GRヤリス MORIZO RR
  • トヨタ GRヤリス MORIZO RR
  • トヨタ GRヤリス MORIZO RR
  • トヨタ GRヤリス MORIZO RR
  • トヨタ GRヤリス MORIZO RR
  • トヨタ GRヤリス MORIZO RR
  • トヨタ GRヤリス MORIZO RR

TOYOTA GAZOO Racing（TGR）は1月9日、東京オートサロン2026において、『GRヤリス』の特別仕様車「MORIZO RR」を発表し、開発中のプロトタイプを公開した。

【画像】トヨタ GRヤリス MORIZO RR

『GRヤリス MORIZO RR』は、マスタードライバーの豊田章男（モリゾウ）会長とともに、2025年に6年ぶりにニュルブルクリンク24時間耐久レースに「TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing（TGRR）」として参戦し、その挑戦によって誕生した特別仕様車だ。日本国内では100台限定での販売を計画している。

「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を掲げるTGRと、GRの車両を鍛えていくプロのレース集団「ROOKIE Racing」は、モリゾウを中心として組織の枠を取り払い、"役職"ではなく"役割"で集まり、TGRRとして、もっといいクルマづくりをさらに加速していくことを目指して結成された。

TGRRによる、GR-DATを搭載したGRヤリス109号車のドライバーの一人として参戦したモリゾウは、ニュルの過酷な環境にもかかわらず、予定していた周回数を超えて走り、無事完走した。直後に「GRヤリス、本当にいいクルマ」「8速ATじゃなかったら、15周走れていないと思う」と話した。

GRヤリス MORIZO RRでは、専用リアウイングによる強力なダウンフォースの恩恵を受けたことで、ニュルのように路面の起伏が激しい環境でもタイヤがしっかりと路面追従できる減衰力特性に足回りの設定を最適化した。その結果、スポーツ走行性能を維持しながら、日常でもストレスなく乗ることができるパフォーマンスを実現した。電動パワーステアリング（EPS）の制御も変更している。

MORIZO RRならではのクルマとの対話を楽しみ、思わず笑みがあふれ、非日常の高揚感を味わえるハイパフォーマンスモデルとして開発したという。

モリゾウとともに専用の四駆制御モードを開発した。ベース車に備わる「GRAVEL」モードと置き換えるかたちで「MORIZO」モードを備えている。「MORIZO」モードは、ニュルを安心して走り切るための最適なイニシャルトルクと駆動力配分となる前50:後50の設定となる。

GRヤリス MORIZO RR専用のエアロパーツとして、ニュル24時間耐久レースで開発したカーボン製リアウイングを採用した。外装にはフロントスポイラーやサイドスカート、カーボン製エンジンフードも装着している。

外板色はGRヤリス MORIZO RR専用で、モリゾウこだわりの「グラベルカーキ」だ。特別な色でありつつも、日常シーンにも溶け込むカラーに仕立てている。ラジエーターグリルには、見た目に引き締まった印象を与えるピアノブラックをあしらい、重心を低く見せている。ホイールもブロンズホイールを採用した。

ブレーキキャリパーのほか、インテリアのステッチはモリゾウのシグネチャーカラーであるイエローとしている。スエード表皮を使ったステアリングホイールも専用装備。ステアリングホイールはモータースポーツにおける操作性を追求し、外径をひとまわり小径化するとともに、パドルシフトやステアリングスイッチの形状を変えている。

ステアリングスイッチは「GRヤリスRally2」からの学びを得て、各種スイッチが独立した形状とした。インテリアには、MORIZO RRロゴを施した専用シリアルナンバープレートを装着した。

日本向けのGRヤリス MORIZO RRは2026年春以降に、スマートフォン向けアプリ「GR app」を通じて抽選申し込みを開始し、100台限定で販売を予定している。欧州の一部地域においても100台限定で発売予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ GRヤリス

東京オートサロン2026

トヨタ GR

トヨタ自動車

東京オートサロン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES