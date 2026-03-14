ホイールスペーサーは本当に危険か？ 安全にツライチ化するための正しい選び方～カスタムHOW TO～

ホイールスペーサーはツライチ調整や見た目の改善に役立つ一方、使い方を誤ると脱輪や振動の原因にもなる。安全に装着するにはナットのかかり量やハブ構造を理解し、車種に合った厚みを選ぶことが重要だ。

◆ホイールスペーサーの役割とメリット

ホイールスペーサーは、ホイールとボディの位置関係を調整できるパーツである。近年はホイールスペーサーによるトラブルも話題になっているが、正しい条件で使用すればホイールの出ヅラを整えやすく、見た目のバランス改善だけでなくトレッド幅の変化によってハンドリングの調整もできる。ドレスアップとセッティングの両面で使われるパーツでもある。

ホイールはハブ面に取り付けられているが、純正ホイールが内側に入りすぎていると感じる人は多い。さらに車高調の装着などで車高を下げるとキャンバー角がつき、タイヤが内側に入りやすくなる。その結果、タイヤとホイールがボディの内側に引っ込んで見えやすい。そこでスペーサーを使えば、ホイールの出し具合を調整できる。

スペーサーをハブ面とホイールの間に挟むことで、ホイールをボディの外側へオフセットしたような状態にできる。ただし注意したいのは、誤った使い方をするとホイールが外れる危険や、ステアリングのブレ、振動などの不具合につながることだ。見た目だけで判断せず、安全性を最優先に選ぶ必要がある。

◆装着前に確認したい ナットのかかり量と安全性

まず気をつけたいのはナットのかかり量である。国産車の多くは、ハブからスタッドボルトが出ており、そこへホイールを装着してナットで締め付ける構造になっている。ところがスペーサーを入れるほど、ホイールから突出するスタッドボルトの長さは短くなり、ホイールナットのかかり量が減ってしまう。

場合によってはわずか5mm程度のスペーサーでも、ナットのかかり量が著しく不足することがある。そのような場合はスペーサーを入れることはできない。安全性を考えると、最低でもホイールナットに15mm程度はかかる状態にしておきたい。

ひと昔前のクルマではスタッドボルトが比較的長く、5mmや10mmのスペーサーを使えるケースもあった。しかし最近のクルマは、コスト削減や軽量化の影響もあってか、スタッドボルトが短い車種が少なくない。結果として、スペーサーを入れても数mmしか対応できず、厚みのあるスペーサーを使えない場合もある。

つまり比較ポイントは、見た目の変化量ではなく、ナットのかかり量を確保できるかどうかだ。見た目を優先して厚いスペーサーを選ぶと、重大なトラブルにつながりやすい。

◆ワイドトレッドスペーサーの仕組みと注意点

ただし、そのような車種でもワイドトレッドスペーサーを使う方法はある。ワイドトレッドスペーサーは、ハブ面に取り付ける本体に新たなスタッドボルトが備わっている。もともとのハブ面から出ているスタッドボルトにワイドトレッドスペーサーを固定し、ホイールはそのワイドトレッドスペーサー側のスタッドボルトへ装着する仕組みである。

この方法のメリットは、大きく調整できることだ。純正スタッドボルトの長さに左右されにくく、ホイールをより外側へ出しやすい。もちろん安全性やフェンダークリアランスも考慮すべきだが、一般的には15mm前後から20mm、25mm程度までがよく使われている。

通常のホイールスペーサーでは、多くの車種でそこまで厚みを増すとホイールナットのかかり量が不足し、大幅に外へ出すことは難しい。一方でワイドトレッドスペーサーなら、そうした制約を回避しやすいのが強みである。

ただしデメリットもある。ワイドトレッドスペーサーを取り付ける際は、純正ハブ面のスタッドボルトを利用するが、15mm程度の製品では、ワイドトレッドスペーサーとホイールの取り付け面に純正スタッドボルトが飛び出してしまうことがある。

スポーツホイールでは、そのような装着を想定してホイール裏に逃げ加工が設けられている場合が多い。しかし、その逃げがないホイールでは、ホイールが純正スタッドボルトに当たり、正しく装着できない。こうなると非常に危険であり、使用は不可能となる。

対策としては、購入前にホイール裏の逃げの有無、スペーサーの厚み、純正スタッドボルトの突出量を必ず確認することが重要だ。車種適合だけでなく、ホイール側の形状確認まで行って初めて安全に使える。

◆トレッド幅でハンドリングはどう変わるのか

ワイドトレッド化するとクルマは安定しそうなイメージがあるが、必ずしもそうとは限らない。特にフロントタイヤは、外側へ出すほどステアリングを切った際の回転軸とホイール中心の位置関係が変わりやすい。その結果、ハンドルを切ってもクルマが素直に曲がらず、応答が鈍く感じられることがある。

レーシングカーでは、サスペンションアームを延長し、ハブの取り付け位置そのものを見直してワイドトレッド化する。これにより、ホイール中心がタイヤの向きを変える軸に近い理想的な状態を保ちやすく、ワイドトレッド化の恩恵が得られる。しかしスペーサーで単純に外へ出した場合は、同じような効果が得られるとは限らない。

つまり、見た目の迫力と走行性能は必ずしも一致しない。直進安定性の印象が増す場合もあるが、ステアリングフィールや回頭性は悪化することもあるため、街乗り重視か走り重視かで判断を分けたい。

◆ホイールスペーサーは見た目重視か 走り重視かで選ぶ

それでもスペーサーは、入れたり抜いたりすることでハンドリングの傾向を変えられるため、細かなセッティングパーツとして活用する価値がある。実際、ポルシェ911ではサービスマニュアルに、数mmのスペーサーを用いてハンドリング特性を変えられるという案内もある。

ただし一般ユーザーが取り入れる場合は、まず安全性の確保が大前提だ。比較のポイントは次の通りである。

薄型スペーサー

・【メリット】構造がシンプルで価格も比較的抑えやすい

・【デメリット】ナットのかかり量が減りやすい

・【向くケース】数mmだけ出ヅラを調整したい場合

ワイドトレッドスペーサー

・【メリット】大きく外側へ出しやすい

・【デメリット】ホイール裏の逃げや突出ボルトの確認が必要

・【向くケース】15mm以上の調整が必要な場合

ホイールスペーサーは便利なパーツだが、厚みの選定、ナットのかかり量、ホイール裏の形状確認を怠ると危険が大きい。ツライチ化やワイドトレッド化を狙うなら、見た目だけで判断せず、車種ごとの構造に合わせて慎重に選びたい。