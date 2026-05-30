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フォルクスワーゲン12車種、パワーステアリングのアシストが無効化のおそれ…5月掲載のリコール記事まとめ

フォルクスワーゲン　ゴルフGTI
  • フォルクスワーゲン　ゴルフGTI
  • メルセデスベンツ E220d オールテレイン
  • ジープ グランドチェロキーL
  • アルファロメオ・ジュリア
  • アウディ Q5

5月に公開されたリコール・不具合情報の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、フォルクスワーゲンのリコール記事に注目が集まりました。計12車種で、パワーステアリング無効化のおそれがあります。



1位） フォルクスワーゲンの12車種3116台にリコール…パワーステアリングのアシストが無効化のおそれ：238 Pt.

フォルクスワーゲングループジャパンは4月28日、フォルクスワーゲン『ゴルフ』や『パサート』、『ティグアン』など12車種・計3116台について、パワーステアリングが無効化されるおそれがあるとして国土交通省にリコールを届け出た。
電動パワーステアリングの制御プログラムの設計検討が不十分





2位） メルセデスベンツの40車種4000台以上をリコール…緊急通報時にコールセンターの音声が聞こえないおそれ：167 Pt.

メルセデス・ベンツ日本は5月14日、メルセデスベンツ計40車種の事故自動緊急通報装置（通信モジュール）について不具合があるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。
車載通信モジュールにおいて、製造工程が不適切、双方向通信ができないおそれ





3位） ジープ『グランドチェロキー』など2車種をリコール…後席のヘッドレストが保安基準に適合しないおそれ：61 Pt.

ステランティスジャパンは5月14日、SUVのジープ『グランドチェロキー』など2車種の座席（後席シートのヘッドレスト）について不具合があるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。
ヘッドレストの折り畳み機構が適切に作動せず、保安基準に適合しないおそれ





4位） アルファロメオ『ジュリア』をリコール　右のヘッドライトが点かないおそれ：19 Pt.

ステランティスジャパンは5月21日、アルファロメオのセダン、『ジュリア』について、ヘッドライトハーネスの不具合により国土交通省にリコール（回収・無償修理）を届け出た。対象は154台。
右ヘッドライトのハーネスが右前輪ホイールインナートリムと干渉





5位） アウディ『Q5』4車種139台にリコール… シートベルトテンショナーが適切に作動しないおそれ：14 Pt.

フォルクスワーゲングループジャパンは5月21日、アウディブランドの4車種139台について、シートベルトテンショナーが適切に作動しない恐れがあるとして、国土交通省にリコールを届け出た。
シートベルトの拘束力を保持するロック機構が正しく作動しない


《鴛海千穂》

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