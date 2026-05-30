フォルクスワーゲン12車種、パワーステアリングのアシストが無効化のおそれ…5月掲載のリコール記事まとめ

5月に公開されたリコール・不具合情報の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、フォルクスワーゲンのリコール記事に注目が集まりました。計12車種で、パワーステアリング無効化のおそれがあります。
フォルクスワーゲングループジャパンは4月28日、フォルクスワーゲン『ゴルフ』や『パサート』、『ティグアン』など12車種・計3116台について、パワーステアリングが無効化されるおそれがあるとして国土交通省にリコールを届け出た。
メルセデス・ベンツ日本は5月14日、メルセデスベンツ計40車種の事故自動緊急通報装置（通信モジュール）について不具合があるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。
ステランティスジャパンは5月14日、SUVのジープ『グランドチェロキー』など2車種の座席（後席シートのヘッドレスト）について不具合があるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。
ステランティスジャパンは5月21日、アルファロメオのセダン、『ジュリア』について、ヘッドライトハーネスの不具合により国土交通省にリコール（回収・無償修理）を届け出た。対象は154台。
フォルクスワーゲングループジャパンは5月21日、アウディブランドの4車種139台について、シートベルトテンショナーが適切に作動しない恐れがあるとして、国土交通省にリコールを届け出た。