「とんでもない走り」VW『ゴルフGTI』が『タイプR』破りFF車ニュル最速に！ SNSでは悲喜こもごもの反響

フォルクスワーゲンの『ゴルフGTI EDITION 50』が、ドイツのサーキット「ニュルブルクリンク」北コースで前輪駆動（FF）の量産車新記録を更新した。これに対しSNS上では「ゴルフ好きだからほんまに嬉しい」「とんでもない走り」など多くの反響が集まっている。

【画像】FF車最速記録を更新したVW『ゴルフGTI』と前王者の『タイプR』

同車は、レーシングドライバーでフォルクスワーゲンのテスト開発ドライバーであるベンジャミン・ロイヒターが運転し、20.832kmの周回を7分44秒523で完了した。これは、2023年にホンダ『シビック・タイプR』が打ち立てた記録を0.358秒短縮するもの。フォルクスワーゲンは、これにより同セグメントのコンパクト車で新たな基準を示したという。

ゴルフGTI EDITION 50の最大出力は239kW（325ps）。0-100km/h加速は5.3秒、最高速は270km/hとした。天候は良好だったという。

VWゴルフGTI EDITION 50

シャシーは、フロントにマクファーソン式、リアに4リンク式を採用する。車高は通常のゴルフより15mm低くし、標準でDCCアダプティブシャシー制御を搭載した。

さらにスポーティにするオプションとして「GTI Performance package EDITION 50」を用意する。これは、専用チューニングのサスペンションで車高をさらに5mm低下させるほか、チタン製リアサイレンサー付きの軽量R-Performanceエキゾースト、19インチ鍛造アルミホイール、235/35 R19 91Yサイズのブリヂストン「ポテンザ レース」セミスリックタイヤを含む。今回の周回では、このPerformance packageを装着していた。

フォルクスワーゲンは、1976年から続くGTIの歴史として、250万台超の生産実績に触れつつ、ゴルフGTI EDITION 50が量産ゴルフGTIとして最強の位置づけ、と説明している。

これに対しX（旧Twitter）上では、「ついにゴルフがニュル最速か」「ゴルフ好きだからほんまに嬉しい」「誇らしい」など、ゴルフのファンからは喜びの声が多く上がった。また、「ずっとこのライバル関係を続けて欲しい」「今度はどこが更新するかな」など、FF最速を巡って熾烈な戦いを繰り広げている各社の競争を応援する声も見られた。

ホンダ シビック タイプR

一方で、「Rが抜かれてしまった」「またシビックが最速になるよ」「早く取り返してくれ」など、これまで最速タイムを保持していたシビックタイプRのファンからは、また最速に返り咲くことを期待する声が上がった。

また、「オンボード見たらとんでもない走りしてた」「ここまで熾烈な争いになるならフェルスタッペンが走るとこ見たい」など、最速タイムを出すメーカーの情熱に驚きの声も見られた。