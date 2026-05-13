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DSの新Cセグハッチ、「N°4 エトワール ハイブリッド」発売…625万円から

・DSオートモビルの新型車「N°4 エトワール ハイブリッド」が625万円で発売。26台限定のローンチエディションも設定。

・48Vハイブリッドシステムと1.2Lガソリンターボエンジンを組み合わせ、WLTCモードで20.1km/リットルの燃費を実現。

・アルカンターラ素材や「クル・ド・パリ」パターンを採用した内装など、フレンチラグジュアリーを体現するデザインが特徴。

DS N°4 エトワール ハイブリッド
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ステランティスジャパンは5月13日、DSオートモビルのCセグメントハッチバック「N°4 ETOILE HYBRID（ナンバー フォー エトワール ハイブリッド）」を全国のDSオートモビル正規ディーラーで発売した。メーカー希望小売価格（税込）は625万円だ。

【画像】DS N°4 エトワール ハイブリッド

■新たな命名理念「N°」を冠した中心モデル

『N°4』は、DSオートモビルの新たなモデル命名理念「N°」（フランス語で「番号」の意）を冠した中心的モデルだ。フレンチラグジュアリーの美学と創造性を体現する新たなモデルシリーズを象徴する存在と位置づけられている。

■精緻なライティングシグネチャーが際立つエクステリア

DS N°4 エトワール ハイブリッドDS N°4 エトワール ハイブリッド

フロントフェイスは、アバンギャルドなデザインと精緻なライティングシグネチャーによって強い存在感を放つ。バンパー両端から中央へと集まる光のラインがDSロゴと一体となり、フロントを一文字に結ぶような印象的なライティングシグネチャーを形成する。日中においても点灯するライトシグネチャーが、時間帯を問わずN°4の個性を際立たせる。

リアには、スリムなフルLEDテールランプを採用。40灯のLEDによるシーケンシャルインジケーターが流れるような光の軌跡を生み出す。左右のランプをつなぐブラックアクセントが水平基調を強調し、ワイドなリアビューを完成させている。

足元には新デザインの19インチ「LIMA」アルミイホイールを装着。ブラックオニキス調の仕上げとダイヤモンドカットによる立体的な造形が特徴で、空力性能の向上と転がり抵抗の低減も実現している。

■アルカンターラと「クル・ド・パリ」が彩るインテリア

DS N°4 エトワール ハイブリッドDS N°4 エトワール ハイブリッド

室内はブラックのアルカンターラ素材を随所に使用し、上質な感触で乗員を包み込む。ドアトリムやエアベントには、パリの伝統装飾に着想を得た「クル・ド・パリ」パターンを施し、フレンチラグジュアリーの気品を表現している。

高密度フォームを採用したフロントシートは身体をしっかりと支え、長距離移動での疲労を軽減する。10.25インチのデジタルインストルメントパネルとヘッドアップディスプレイを連携させ、ナビゲーションやオーディオなどの情報を表示。インフォテインメント・ウィジェットは走行シーンに応じてレイアウトをカスタマイズできる。

■48Vハイブリッドで燃費20.1km/リットルを実現

DS N°4 エトワール ハイブリッドDS N°4 エトワール ハイブリッド

パワートレインには48Vハイブリッドシステムを搭載。1.2Lガソリンターボエンジンと最高出力15kWの電動モーターを組み合わせ、6速デュアルクラッチオートマチックトランスミッションと連携する。システム合計最高出力は145psで、WLTCモード燃費は20.1km/リットルを達成している。市街地などの条件下ではモーターのみでの電動走行も可能だ。駆動用バッテリーは48V・0.9kWhだ。

ボディカラーは「ノアール ペルラネラ」「クリスタル パール」に加え、新色として柔らかなグレーの「カシミア」と、わずかに青みを帯びたホワイトの「ブラン アルバータ」の計4色を設定した。

■26台限定のローンチエディションも発売

発売を記念し、スライディングガラスルーフを特別装備した「N°4 ETOILE HYBRID Launch Edition（ローンチ エディション）」を26台限定で発売する。ボディカラーは「クリスタルパール」と「カシミア」の各13台ずつで、価格は644万円（税込）だ。

DSオートモビルは1955年に誕生した伝説的モデル「DS」をルーツに持つフランス発のブランドで、現在はステランティスジャパンが日本での販売を担っている。

《森脇稔》

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