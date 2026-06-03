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モデリスタ、アルファード・ヴェルファイア向け新アイテム3点追加発売…LEDなしルーフスポイラーも登場

・トヨタカスタマイジング&ディベロップメントがモデリスタブランドのアルファード・ヴェルファイア向けカスタマイズアイテム3点を追加発売した。

・両車共通の「ルーフスポイラー（LEDなし）」と「サイドウェルカムイルミ」に加え、ヴェルファイア専用の「シグネチャーイルミブレード」ホワイト発光モデルが新登場した。

・今回の追加ラインナップはアルファード・ヴェルファイアの一部改良に合わせたもので、よりシンプルな外観や上質感を求めるユーザーの声に応えた内容となっている。

モデリスタの新アイテムを装着したトヨタ アルファード
  • モデリスタの新アイテムを装着したトヨタ アルファード
  • モデリスタの新アイテムを装着したトヨタ ヴェルファイア
  • ルーフスポイラー
  • サイドウェルカムイルミ
  • シグネチャーイルミブレード
  • モデリスタの新アイテムを装着したトヨタ ヴェルファイア
  • 20インチアルミホイール タイヤセット セキュリティロックナット（ヴェルファイア）
  • 20インチアルミホイール（ヴェルファイア）

トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは6月3日、『アルファード』『ヴェルファイア』の一部改良に合わせ、モデリスタブランドのカスタマイズアイテムを追加発売した。

【画像】モデリスタのアルファード・ヴェルファイア向け新アイテム

今回の追加ラインナップは、両車共通アイテム2点とヴェルファイア専用アイテム1点の計3点だ。

■ルーフスポイラー（アルファード・ヴェルファイア共通）

イルミルーフスポイラー（ヴェルファイア）イルミルーフスポイラー（ヴェルファイア）

従来モデルで高い評価を得てきたデザインを踏襲しつつ、LEDを省いたシンプルなモデルだ。「よりシンプルな外観を求める声」に応える形で新たにラインナップへ加わった。

■サイドウェルカムイルミ（アルファード・ヴェルファイア共通）

サイドウェルカムイルミサイドウェルカムイルミ

手元の操作で点灯し、乗車時に足元を明るく照らすアイテムだ。乗り込む瞬間からラグジュアリーな空間を演出する。

■シグネチャーイルミブレード（ヴェルファイア専用）

シグネチャーイルミブレードシグネチャーイルミブレード

ヴェルファイアのフロントフェイスを印象的に彩るイルミネーションアイテムだ。従来のブルー発光に加え、新たにホワイト発光モデルを追加。より上質感のあるスタイルを楽しめる。

《森脇稔》

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