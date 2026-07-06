モデリスタ、『アルファード』コンセプトの展示・乗車体験へ…群馬パーツショー2026

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）が、7月10日（金）から12日（日）にGメッセ群馬（群馬県高崎市）で開催される「群馬パーツショー2026（GPS2026）」に、モデリスタブランドで出展する。

【画像全7枚】

アルファード モデリスタ コンセプト

展示ホールBのモデリスタブースでは、「東京オートサロン2026」で初披露した『アルファード』のコンセプトカー「アルファード モデリスタ コンセプト」を展示する。

アルファード モデリスタ コンセプト

同年6月に開催された「OTOTEN 2026」と同様に、乗車体験も実施する。シート表皮や車内のLEDなどのインテリア加飾に加え、音響空間にもこだわり、「見て・聴いて・触れて」五感で感じる車内空間を来場者に届ける。なお、乗車体験は人数制限があり、当日の状況によっては乗車できない場合もある。

同じく展示ホールBのトヨタモビリティパーツ群馬支社のブースでは、モデリスタ仕様の『ランドクルーザー250』のデモカーを展示し、パーツ販売も行う。販売対象はランドクルーザー250に限らず、TCDが取り扱う全商品（一部除く）だ。

モデリスタブランド以外にも、GRパーツでカスタマイズした『GR86』のデモカー展示、TRD/GRパーツのパーツ販売、ランドクルーザー250をベースにしたラリーカーの展示、海外関係会社のTCD ASIAによる『ハイラックス』や『ランドクルーザーFJ』の展示なども予定している。

また、モデリスタブースではフレグランス体験コーナーや、株式会社ヘラルボニーとモデリスタのコラボレーション絵画の展示も行われる。

イベントの開催スケジュールは、7月10日（金）が12:00～18:00、11日（土）・12日（日）が10:00～18:00。主催は群馬トヨタグループだ。