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モデリスタ、『アルファード』コンセプトの音響性能を進化…OTOTEN 2026に初出展へ

・MODELLISTAが「OTOTEN2026」に初出展する

・ALPHARD MODELLISTA CONCEPTを展示し、音響空間を強調する

・会場で乗車体験を実施する

アルファード モデリスタ コンセプト
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トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、6月19日から21日まで東京国際フォーラムで開催される国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典「OTOTEN2026」に、MODELLISTA（モデリスタ）ブランドを出展する。

【画像】ALPHARD MODELLISTA CONCEPT

アルファード モデリスタ コンセプトアルファード モデリスタ コンセプト

ブースでは、TOKYO AUTO SALON 2026で初披露したトヨタ『アルファード』のコンセプトカー「ALPHARD MODELLISTA CONCEPT」を展示する。車内のシート表皮や車内LEDなどのインテリア加飾に加え、心地よい音響空間にこだわり、「見て・聴いて・触れて」を通じて上質な車内体験を届ける。

アルファード モデリスタ コンセプトアルファード モデリスタ コンセプト

同社は、TOKYO AUTO SALON 2026での展示時から音響をさらに作り込み、「空間で感じる、表現力豊かな音響体験」を目指したという。音源の魅力を保ち、ヴォーカルの息遣いや楽器の繊細な響きまで再現し、理想的な音場のリスニング空間を実現したとしている。

会場では、来場者が実際にALPHARD MODELLISTA CONCEPTに乗車できる体験も用意する。ただし乗車体験には人数制限があり、当日の状況によっては乗車できない場合があるとしている。

《森脇稔》

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