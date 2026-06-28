フル乗車時もより快適に、『アルファード』『ヴェルファイア』向けテインの純正互換ショック「エンデュラプロ・プラス」

テインが販売中のショックアブソーバー「EnduraPro PLUS」（エンデュラプロ・プラス）にハイブリッドを含むトヨタ『アルファード』『ヴェルファイア』の適合が追加された。

適合が追加された車種・年式は、トヨタ・アルファード（AGH45W 2023年6月～2025年3月/2025年4月～ ※Zグレード、4WD）、ヴェルファイア（TAHA40W, TAHA45W 2023年6月～2025年3月/2025年4月～ ※Zプレミアグレード、FF/4WD）、アルファードハイブリッド（AAHH40W, AAHH45W 2023年6月～2025年3月/2025年4月～ ※Zグレード/エグゼクティブラウンジグレード、FF/4WD）、ヴェルファイアハイブリッド（AAHH40W, AAHH45W 2023年6月～2025年3月/2025年4月～ ※Zプレミアグレード/エグゼクティブラウンジグレード、FF/4WD）。

エンデュラプロ・プラスは16段の伸/縮同時減衰力調整機構を搭載した、ワンランク上の純正互換高機能ショックアブソーバー。

海外ラリーでの実績からフィードバックしたハイドロ・バンプ・ストッパー（H.B.S.）機構を搭載し、フル乗車時や積載時の快適性をアップするとともに耐久性もアップ。新プラットフォーム「シールド構造」を採用することで高品質とコストダウンを両立している。

また、減衰力調整により、ノーマルよりもコンフォート、またノーマルよりもスポーティにと幅広く楽しめるよう仕上げられている。なお、今回発売のアル/ヴェル向けではリア用がテイン製ダストブーツ付きで、ダンパー・ボディ・アジャスターを採用している（H.B.S.は非搭載）。

1台分の税込み価格は9万7900円。3年または6万kmの製品保証付き。