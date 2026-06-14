テインの純正互換ショック「エンデュラ・プロ・ベーシック」、『アル/ヴェル』やBMW『3シリーズ』など一挙適合

サスペンション専門メーカー・テインが販売中の純正互換ショックアブソーバー「エンデュラ・プロ・ベーシック」に、BMW『3シリーズ』やハイブリッドを含む『アルファード/ヴェルファイア』など適合車種を一挙に追加して、販売が開始された。

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今回「エンデュラ・プロ・ベーシック」に適合が追加された車種（型式）と税込み価格：

●BMW『X5［E53］』（FA30, FA30N, FB44, FB44N, FB46）：フロント用4万7300円・リア用3万5200円

●BMW『X5［E70］』（FE30, FE48, ZV30S, ZW30S, ZV44S）、『X6［E71］』（FG30, FG35, FG44）：フロント用3万8500円・リア用3万5200円

●BMW『3シリーズ セダン［G20］』（5V20, 5U30）：フロント用4万6200円・リア用2万7500円

●BMW『5シリーズ セダン［E60］』（NA30, NE25, NB44, NA25, NE30, NB40, NB48, NU25, NU30, NW40, NW48）：フロント用4万6200円・リア用3万1900円

●メルセデス・ベンツ『Eクラス セダン［W213］』（213042C, 213004C, 213045C, 213050C, 213077C, 213083C, 213053）：フロント用2万9700円・リア用2万7500円

●ミニ『ミニ クラブマン［F54］』（LN15, LN20, LR20, LV15M, LV20M, BB20M））：フロント用4万6200円・リア用2万3100円

●フォルクスワーゲン『トゥアレグ』（7PCGRS, 7PCGEA）：フロント用5万3900円・リア用4万1800円

●トヨタ『アルファード』（AGH40W, AGH45W, AGH40W, AGH45W）、『ヴェルファイア』（TAHA40W, TAHA45W, TAHA40W, TAHA45W）、『アルファードハイブリッド』（AAHH40W, AAHH45W, AAHH45W, AAHH40W, AAHH40W, AAHH45W, AAHH45W）、『ヴェルファイアハイブリッド』（AAHH40W, AAHH45W, AAHH45W, AAHH40W, AAHH40W, AAHH45W, AAHH45W）：フロント用4万6200円・リア用3万4100円

●トヨタ『ヴィッツ』（NCP10, NCP10, SCP10）、『プラッツ』（NCP12, SCP11）：フロント用4万6200円・リア用2万3100円

純正互換ショックアブソーバー「エンデュラ・プロ」シリーズ製品は、新プラットフォーム「シールド構造」を採用することで高品質とコストダウンを両立。減衰力調整により、ノーマルよりもコンフォート、またノーマルよりもスポーティにと幅広く楽しめるよう仕上げられている。

「エンデュラ・プロ・ベーシック」は旧モデル「エンデュラ・プロ」の性能を継承し、カラーリングを黒に変更した純正互換高機能ショックアブソーバ。販売単位をフロント、リアそれぞれ2本組として、補修交換にも対応しやすくなっている。シェルケースは純正より強度・オイル容量ともにアップされ、海外ラリーでの実績からフィードバックしたハイドロ・バンプ・ストッパー（H.B.S.）を搭載している。