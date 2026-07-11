テインの純正互換ショックアブソーバー「エンデュラ・プロ・ベーシック」、『スイフトスポーツ』『ヤリスクロス』用など一挙追加発売

サスペンション専門メーカー・テインが販売中の純正互換ショックアブソーバー「エンデュラ・プロ・ベーシック」に、メルセデス・ベンツ『Aクラス』や『スイフトスポーツ』『ヤリスクロス』など適合車種を一挙に追加して、販売が開始された。

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今回「エンデュラ・プロ・ベーシック」に適合が追加された車種（型式、年式）と税込み価格は以下の通り。

●ホンダ『エリシオン』（RR1, RR3 2004年5月～2012年6月 FF）：フロント用2万7500円・リア用2万4200円

●スズキ『スイフトスポーツ』（ZC33S 2017年9月～2025年12月 FF）：フロント用4万6200円・リア用2万3100円

●トヨタ『ヤリスクロス』（MXPB10 2020年8月～ FF）『ヤリスクロスハイブリッド』（MXPJ10 2020年8月～ FF）：フロント用4万6200円・リア用2万3100円

●日産『フーガ』（PY50, Y50 2004年10月～2009年10月 FR）：フロント用3万5200円・リア用2万9700円

●メルセデス・ベンツ『Aクラス セダン［V177］』（177184 2019年7月～ FF）『Aクラス［W177］』（177084 2018年10月～/177012 2019年3月～ FF）『Bクラス［W247］』（247084 2019年6月～ FF）：フロント用4万6200円・リア用3万1900円

テイン エンデュラ・プロ・ベーシック トヨタ『ヤリスクロス/ヤリスクロスハイブリッド』向け

「エンデュラ・プロ・ベーシック」は旧モデル「エンデュラ・プロ」の性能を継承し、カラーリングを黒に変更した純正互換高機能ショックアブソーバ。新プラットフォーム「シールド構造」を採用することで高品質を維持しながら、固定式の採用でコストダウンも両立している。

また、販売単位をフロント、リアそれぞれ2本組として、補修交換にも対応しやすくなっている。シェルケースは純正より強度・オイル容量ともにアップされ、海外ラリーでの実績からフィードバックしたハイドロ・バンプ・ストッパー（H.B.S.）を搭載している。

なお、エリシオン向け・スイフトスポーツ向けのリア用にはテイン製バンプラバー、ダストブーツが付属する。また、Aクラスセダン・Aクラス・Bクラス向けでは、電子制御サスペンション装着車は適合未確認、リア用はトーションビーム車専用となっている。