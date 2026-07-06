2020年式・MC後の『スイフトスポーツ』を剛性アップ！ タナベ「サステック・スタビライザー」前後用を発売

サスペンション・マフラー・ホイールのトータルメーカー・タナベから、マイナーチェンジ後のスズキ『スイフトスポーツ』（ZC33S 2020年5月～）向け「サステック・スタビライザー」のプラスモデル（フロント用）とノーマルモデル（リア用）が同時発売。

【画像全2枚】

サステック・スタビライザー［ノーマルモデル］は、アンチロール性能を高めてスタビリティをアップできるパーツ。乗り心地を損なわず、ロール剛性を高めて、コーナリング時の安定性を向上でき、スプリングを変えずにサス・セッティングを完璧に仕上げることが可能になる。

今回発売のスイフトスポーツ向けでは、外径Φ17mmの中実パイプ製で、リア装着用となっている。

一方のサステック・スタビライザー・プラスは、軽くて強い高強度の中空クロモリ材を採用したボディ補強パーツ。取付穴位置で2種類のレートに調整可能で、端末までの一体成形により耐久性を確保している。

スイフトスポーツ向けでは、外径Φ24.5mmの中空パイプ製で、フロント装着用となっている。

税込み価格はリア用のノーマルモデルが3万5200円、フロント用のプラスモデルが3万9600円で、ともに10月デリバリー開始を予定している。