ブリッド、ワンタッチ接続のサイドエアバッグキャンセラー、新タイプ2種を発売

自動車レース用シートの老舗・BRIDE（ブリッド）が販売中のサイドエアバッグキャンセラーに、純正カプラータイプB［AT2NPO］と同タイプC［AT3NPO］が追加された。販売開始は8月3日からで、購入は全国のBRIDEマイスターショップおよびBRIDE取扱店より。

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サイドエアバッグキャンセラーは、自動車のシートを社外品に交換する際、純正シートの取り外しによって生じるエアバッグ異常のエラー表示を防止するパーツ。従来製品はハンダ付けによる接続が推奨されていたが、今回発売される純正カプラータイプはワンタッチで取り付けが可能となっている。新たに2種類のカプラー形状に対応し、既存のタイプA［AT1NPO］と合わせて3タイプのラインナップとなった。

税込み価格はタイプB・タイプCともに3300円。なお、販売中のタイプAも同じく3300円で販売されている。

適合車種については、取り付け確認が取れた車種が随時ウェブサイトに追加される。また、本製品の使用により警告灯表示は消灯されるが、その他のエアバッグ関連システムが正常に機能することを保証するものではないとされている。一部の車種や座席では、メモリーマネジメントユニット（MMU）やバリアブルスイッチ等が別途必要になる場合もある。車両のグレードや装着オプションによってはカプラーが適合しないケースもあるため、購入前に最新の適合情報をウェブサイトで確認することが推奨されている。