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「スズキスポーツ復活させたのか！」スズキ『スイフト』用AWIN製ボディキット発売にSNS興奮！

スズキ『スイフト』向けAWIN製「SUZUKI SPORTボディキット」
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スズキは、小型乗用車『スイフト』用のAWIN製「SUZUKI SPORT ボディキット」を、スズキ推奨用品（スズキセレクトプラス用品）として6月24日に発売した。

【画像】スズキ『スイフト』用AWIN製「SUZUKI SPORT ボディキット」

SNSでは、「スズキスポーツの名を冠したエアロが出るの感慨深い」「まさかスイスポへの布石か？」など、話題になっている。

「SUZUKI SPORT ボディキット」は、フロントアンダースポイラー、サイドアンダースポイラー、リヤアンダースポイラーの3点で構成される。スズキ純正用品と組み合わせることで、スイフト本来の軽快でスポーティな印象をさらに際立たせたスタイルへ仕上げ、新たな世界観を表現するという。

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本製品は、2026年4月19日に富士スピードウェイで開催された「MFF2026スイフトオーナーズミーティング」に参考出品された「SWIFTエアロコンセプト（SUZUKI SPORT × AWIN）」に装着されていたものだ。イベントでは好評を得たとしている。

これからスイフトを購入するユーザーだけでなく、すでに乗っているユーザーにも利用できる。なお、グレードによっては取り付けできない場合があるため、デジタルアクセサリーカタログでの確認が必要だ。取付工賃は別途必要となる。

X（旧Twitter）では、「スズキスポーツ復活させたのか」「スズキスポーツの名を冠したエアロが出るの感慨深い」「3点セットで20万ってお安くないですかね？」「フロントスポイラーの形が良き」「つかスズキスポーツがしれっと復活してるのやばくね」「うちのドノーマルスイフトが火を噴くぜ」など、注目が集まっている。

スズキ『スイフト』向けAWIN製「SUZUKI SPORTボディキット」スズキ『スイフト』向けAWIN製「SUZUKI SPORTボディキット」

また、「まさかスイスポへの布石か？」「暫く新型のスイスポや、RSは出ないということかな？」「マジでスイスポ出さないんかな」など、様々な考察が寄せられている。

AWINはスズキの純正アクセサリーを製造するパートナー企業の関連会社で、アフターマーケット向けエアロパーツを中心にスタイリングデザインから開発・製造まで一貫して手がけるメーカーだ。

スズキは今後も、車両と純正用品・推奨用品を組み合わせた多彩なスタイル提案を通じて、ユーザーのカーライフに寄り添う価値を提供していくとしている。

《鴛海千穂》

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