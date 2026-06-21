ルノー『カングー』をリフトアップ！ タナベのカスタムスプリング「デバイドUP210」が適合

タナベが販売中のリフトアップスタイルのカスタムスプリング「デバイドUP210」に、ルノー『カングー』（KFKH5H 2023年3月～）の適合が追加された。

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「デバイドUP210」はSUVや4WDにオールテレンタイヤを合わせるアゲ系カスタムにも最適なカスタムスプリング。「圧倒的にヘタリに強く、しなやかでリニアなフィーリング」がセールスポイントの冷間成形スプリング使用で、タイヤから伝わるゴツゴツ感もマイルドに緩和し、ロールセンターの最適化によりコーナーリングもスムーズになる冷間成形ならではの乗り心地を実現している。

流行のリフトアップフォルムを手軽にカスタマイズできるだけでなく、釣りやキャンプといったアウトドアユースをはじめ、悪路や降雪路の走破性も向上するアップスタイル用のカスタムスプリングとなっている。

カングー用「デバイドUP210」は4本セットで税込み価格6万6000円のほか、フロント（1万7600円）・リア（1万5400円）各用1本での販売が用意されている。

タナベのカスタムスプリング製品はヘタリ永久保証つき。

タナベ デバイドUP210 カングー装着例（フロント：24mmアップ / リア：13mmアップ）