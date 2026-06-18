3列シートのルノー『グランカングー』、“タフ”なグレーの限定車「クルール」発売…472万円で50台抽選販売

ルノー・ジャポンは6月18日、限定車『グランカングー クルール』を全国のルノー正規販売店で発売した。

【画像】ルノー グランカングー クルール（グリ アーバン）

3列目シートを備えるグランカングーに、プロフェッショナルが信頼するタフなギアをイメージしたグレー（グリ アーバン）のボディカラーを採用した限定モデルだ。販売台数は50台限定で、メーカー希望小売価格は472万円（税込）。

販売は抽選方式で、6月18日から28日まで全国のルノー正規販売店で購入申込みを受け付ける。申込み数が販売予定台数に達しない場合は、先着順による通常販売となる。

◆大きな室内空間と多彩なシートアレンジ

グランカングーは、『カングー』に比べて全長が420mm長い4910mm、ホイールベースも390mm長い3100mmの車体を持つ。スライドドアの開口幅はカングーより180mm広い830mmで、3列目シートへの乗り降りも容易だ。

3列・独立7シートを装備し、2列目と3列目のシートは130mmスライドするほか、折り畳み・跳ね上げ・取り外しも可能。シートアレンジのバリエーションは1024通りに上る。

2列目、3列目シートは、前席よりも座面が高く前方視界の良いシアターポジションを採用。

ラゲッジ容量は7人乗車時で500リットル、3列目シートを取り外すと1340リットル、2・3列目を取り外すと3050リットルまで拡大できる。

2列目シート左右の足元には、小物の整理や人目に触れさせたくない物の収納に便利な蓋付きの収納スペースが設けられている。荷室には、取り外しが可能なロールアップ式のトノカバーも装備する。

◆グランカングー クルールの主要装備は

ルノー グランカングー クルール（グリ アーバン）

限定車クルールの主な装備は以下の通りだ。

・ダブルバックドア

・ブラックバンパー

・エクステンデッドグリップ

・16インチオールシーズンタイヤ（ミシュラン クロスクライメート／16インチスチールホイール＋ホイールカバー）

・ルーフレール

・ロールアップ式トノカバー

・10インチデジタルインストゥルメントパネル

・8インチ マルチメディア EASY LINK（スマートフォン用ミラーリング機能）

・ファブリック×レザー調コンビシート

ルノー グランカングー クルール（グリ アーバン）

◆パワートレインと安全装備

エンジンは1.3リットルガソリンターボ、トランスミッションは電子制御7速AT（7EDC）を搭載する。

安全装備は、アダプティブクルーズコントロール（ストップ＆ゴー機能付）、アクティブエマージェンシーブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ／歩行者・自転車検知機能付）、エマージェンシーレーンキープアシスト（車線逸脱防止支援）、イージーパーキングアシストなどを標準装備する。

ISOFIXチャイルドシートは最大5座席に取り付けが可能で、全座席にシートベルトリマインダーも装備する。