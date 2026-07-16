フランスの伝統菓子がモチーフ、限定色「ブルー ドラジェ」のルノー『カングー』抽選販売を開始

ルノー・ジャポンは、ルノー『カングー』と『グランカングー』をベースにした限定車『カングー クルール』と『グランカングー クルール』を、7月16日から全国のルノー正規販売店で150台限定で販売する。

【画像】限定色「ブルー ドラジェ」のルノー カングーとグランカングー

限定ボディカラーには、フランスの伝統菓子「ドラジェ」に着想を得た「ブルー ドラジェ」が採用されている。販売は抽選方式で、7月16日から26日まで購入申込みを受け付け、申込み数が販売予定台数に達しない場合は先着順の通常販売となる。

税込み価格と販売台数の内訳は以下の通り。カングー クルール（1.3リットルガソリンターボ＋7速EDC）が449万円で30台、カングー クルール（1.5リットルディーゼルターボ＋6速MT）が449万円で50台、グランカングー クルール（1.3リットルガソリンターボ＋7速EDC）が482万円で70台。

限定色「ブルー ドラジェ」のルノー グランカングー クルール

両モデルに共通する装備として、ダブルバックドア、ブラックバンパー、エクステンデッドグリップ、16インチオールシーズンタイヤが装備されている。荷室床面の地上高は594mm、荷室幅1196mm・高さ1111mmの四角い形状で、ダブルバックドアは約90度でロックされ、約180度まで開く。

安全装備として、アダプティブクルーズコントロール（ストップ＆ゴー機能付）、アクティブエマージェンシーブレーキ（歩行者・自転車検知機能付）、エマージェンシーレーンキープアシスト、イージーパーキングアシストなどが搭載されている。

グランカングー クルールは全長4910mm・ホイールベース3100mmで、カングーより全長が420mm、ホイールベースが390mm長い。スライドドアの開口幅はカングーより180mm広い830mmとなっている。3列・独立7シートには前後スライド（130mm）、折り畳み、跳ね上げ、取り外し機能が備わり、シートアレンジは1024通りに上る。ラゲッジ容量は7人乗車時500L、3列目取り外し時1340リットル、2・3列目取り外し時3050リットルまで拡大できる。ISOFIXチャイルドシートは最大5座席に取り付け可能。