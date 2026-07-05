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鮮やかな「ブルー ドラジェ」採用、ルノー『カングー クルール』7月中に発表へ、抽選販売150台

ルノー グランカングー クルール（ブルー ドラジェ）
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ルノー・ジャポンは7月中に、限定ボディカラー「ブルー ドラジェ」を採用した限定車『カングー クルール』/『グランカングー クルール』の詳細を発表すると予告した。

【画像】「ブルー ドラジェ」のルノー グランカングー クルール

「ブルー ドラジェ」は、幸せへの願いを込めて贈られるフランスの伝統菓子「ドラジェ」に着想を得たボディカラーで、フランスの感性が息づく色合いとしている。

販売は抽選方式を予定している。

カングー クルールの特徴的な装備として、ダブルバックドア、ブラックバンパー、エクステンデッドグリップ、16インチオールシーズンタイヤを採用する。

ルノー グランカングー クルール（ブルー ドラジェ）ルノー グランカングー クルール（ブルー ドラジェ）

グランカングーはカングーのホイールベースと全長を延長し、多彩なアレンジが可能な7シートを備えるモデル。限定車には3列・独立7シート（前後スライド、折り畳み、取り外し機能付き）、ダブルバックドア、ブラックバンパー、エクステンデッドグリップ、16インチオールシーズンタイヤ、ルーフレールを装備する。

パワートレーンと販売台数は、カングー クルールが

・1.3リットルガソリンターボエンジン（電子制御7速AT（7EDC））：30台
・1.5リットルディーゼルターボエンジン（6速MT）：50台

グランカングー クルールが

・1.3リットルガソリンターボエンジン（電子制御7速AT（7EDC））：70台

となっており、合計150台の限定販売となる。

《レスポンス編集部》

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