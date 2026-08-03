スズキ「GSX-S/Rミーティング2026」オリジナルグッズを事前販売　8月4日から

スズキは、10月11日に開催される恒例のファンイベント「GSX-S/R Meeting 2026（GSX-S/Rミーティング2026）」に先立ち、オリジナルグッズの事前販売を開始した。期間は8月4日～8月19日まで。

【画像】オリジナルグッズと昨年のイベントの様子

販売商品ラインアップは、「オリジナルTシャツ」（カラー：ホワイト・ブラック サイズ：M・L・XL）、「オリジナルフェイスタオル」「オリジナルコインケース」「GSX-R1000R 3色ボールペン（ジェットストリーム）」の4アイテム。これらはイベント会場でも購入が可能だが、例年開場と同時に長蛇の列が出来る人気で、数量限定販売のため、必ず欲しい人は事前販売を利用するのが吉だ。

ミーティングオリジナルグッズは、スズキ公式ECサイト「S-MALL」内のスズキ二輪用品ショップにて販売。先行販売分はイベント前に届くよう、9月下旬より順次発送予定となっている。

GSX-S/R Meeting 2026 オリジナルTシャツ ブラック（税込3500円）

GSX-S/R Meeting 2026 オリジナルTシャツ ホワイト（税込3500円）

GSX-S/R Meeting 2026 オリジナルコインケース（税込1500円）

GSX-S/R Meeting 2026 オリジナルフェイスタオル（税込2000円）

GSX-R1000R 3色ボールペン（ジェットストリーム）税込1500円

「GSX-S/R Meeting 2026」は10月11日、スズキ浜松工場内 特設会場（静岡県浜松市）で開催。例年、歴代GSX-S/Rシリーズを中心に多くのスズキファンが集まる一大イベントで、開発者による秘蔵トークやプレゼント企画、パーツメーカーによる展示販売のほか、スズキのバイクが生まれる工場のライン見学もできるなど、盛りだくさんのコンテンツが用意される。

イベント詳細や最新情報は、特設サイトにて随時更新。さらに公式Xでも情報を発信する。

今年は話題のスーパースポーツ『GSX-R1000R』が日本市場に復活しただけに、ますます注目度は高まりそうだ。

GSX-S/R Meeting 2025の様子

■GSX-S/R Meeting 2026

日時：10月11日（日） 9:00開場 10:00～14:00

※雨天決行・荒天中止

会場：スズキ浜松工場内 特設会場

静岡県浜松市浜名区都田町 8686

入場料：無料

GSX-S/R Meeting 2026 特設サイト

https://www1.suzuki.co.jp/motor/gsx-s_r-meeting2026/

オリジナルグッズ 販売サイト

https://s-mall-s2rin.myshopify.com/collections/gsxsr_mtg_2026

※いずれも8月4日オープン

GSX-S/R Meeting 2025の様子