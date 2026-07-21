スズキ『カタナ』のブロックキット、よりコンパクトな1/12サイズが登場！ 価格は2640円

ノリモノ雑貨ブランド・CAMSHOP.JP（キャムショップ）が、スズキの大型スポーツバイク『カタナ』を1/12スケールで再現したブロックキット「CaDA SUZUKI Katana C62052W」の販売を開始した。

【画像】スズキ『カタナ』1/12スケールブロックキット

スズキ公式ライセンス商品で、ABS樹脂製・310ピース構成となっている。

カタナならではの鋭く個性的なスタイリングが立体的に表現されており、特徴的なフロントカウルや角張った車体フォルム、マフラー、ホイール、サスペンションなどが細部まで再現されている。カラーリングはシルバーとブラックを基調とし、レッドのホイールが配されている。

スズキ『カタナ』1/12スケールブロックキット「CaDA SUZUKI Katana C62052W」

完成サイズは全長約16.1cm（幅6.6cm、高さ11.2cm）。組み立て後は付属のディスプレイスタンドに載せてコレクションとして飾ることができる。対象年齢は16歳以上。

税込み価格は2640円で、購入は同社オンラインショップより。なお、入荷数量に限りがあるとされている。

CAMSHOP.JPでは同じくカタナを題材にした1104ピース・1/6スケールの大型モデルも取り扱っており、用途や好みに応じて選択できる。

スズキ『カタナ』1/12スケールブロックキット「CaDA SUZUKI Katana C62052W」