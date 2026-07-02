当日は入手困難!? スズキ「カタナミーティング2026」オリジナルグッズの先行販売を開始

スズキは、9月6日に開催される恒例の『KATANA（カタナ）』ファンイベント「KATANA Meeting 2026（カタナミーティング2026）」に向けて、オリジナルグッズの事前販売を開始した。期間は7月15日まで。

【画像】KATANA Meeting 2026 オリジナルグッズ

販売商品ラインアップは、「オリジナルTシャツ」（カラー：ホワイト・ブラック サイズ：M・L・XL）、「オリジナルフェイスタオル」「オリジナルサコッシュ」の3アイテム。これらはイベント会場でも購入が可能だが、例年開場と同時に長蛇の列が出来る人気で、数量限定販売のため、必ず欲しい人は事前販売を利用するのが吉だ。

ミーティングオリジナルグッズは、スズキ公式ECサイト「S-MALL」内のスズキ二輪用品ショップにて販売。先行販売分はイベント前に届くよう、8月下旬より順次発送予定となっている。

KATANA Meeting 2026 オリジナルTシャツ ブラック（税込3500円）

KATANA Meeting 2026 オリジナルTシャツ ホワイト（税込3500円）

KATANA Meeting 2026 オリジナルサコッシュ（税込1000円）

KATANA Meeting 2026 オリジナルフェイスタオル（税込2000円）

また、先行販売でカタナミーティングオリジナルグッズを購入すると、限定デジタルステッカー（NFT）をもらうことができる。イベント当日にプレゼントを予定しているデジタルステッカーとは別デザインとなるため、ファンは要チェックだ。

「KATANA Meeting 2026」は9月6日、はままつフルーツパーク時之栖（静岡県浜松市）で開催。例年、新旧歴代カタナを中心に1000台を超えるバイクが集まる一大イベントで、開発者による秘蔵トークやプレゼント企画のほか、新製品のサプライズ発表などもおこなわれており、スズキファン以外からの注目も集めている。

KATANA Meeting 2025でサプライズ公開された「黒いカタナ」

■KATANA Meeting 2026

日時：9月6日（日） 9:00開場 10:00～13:00

※雨天決行・荒天中止

会場：はままつフルーツパーク時之栖（ときのすみか）内、特設会場

〒431-2102 静岡県浜松市浜名区都田町4263-1

入場料：無料（四輪車での来場を除く）

KATANA Meeting 2025 特設サイト

https://www1.suzuki.co.jp/motor/katana-meeting2026/

オリジナルグッズ 販売サイト

https://s-mall-s2rin.myshopify.com/collections/katana_mtg_2026

KATANA Meeting 2025