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当日は入手困難!? スズキ「カタナミーティング2026」オリジナルグッズの先行販売を開始

KATANA Meeting 2026 オリジナルTシャツ
  • KATANA Meeting 2026 オリジナルTシャツ
  • KATANA Meeting 2025
  • KATANA Meeting 2026 オリジナルTシャツ ブラック（税込3500円）
  • KATANA Meeting 2026 オリジナルTシャツ ホワイト（税込3500円）
  • KATANA Meeting 2026 オリジナルサコッシュ（税込1000円）
  • KATANA Meeting 2026 オリジナルサコッシュ（税込1000円）
  • KATANA Meeting 2026 オリジナルフェイスタオル（税込2000円）
  • KATANA Meeting 2025でサプライズ公開された「黒いカタナ」

スズキは、9月6日に開催される恒例の『KATANA（カタナ）』ファンイベント「KATANA Meeting 2026（カタナミーティング2026）」に向けて、オリジナルグッズの事前販売を開始した。期間は7月15日まで。

【画像】KATANA Meeting 2026 オリジナルグッズ

販売商品ラインアップは、「オリジナルTシャツ」（カラー：ホワイト・ブラック サイズ：M・L・XL）、「オリジナルフェイスタオル」「オリジナルサコッシュ」の3アイテム。これらはイベント会場でも購入が可能だが、例年開場と同時に長蛇の列が出来る人気で、数量限定販売のため、必ず欲しい人は事前販売を利用するのが吉だ。

ミーティングオリジナルグッズは、スズキ公式ECサイト「S-MALL」内のスズキ二輪用品ショップにて販売。先行販売分はイベント前に届くよう、8月下旬より順次発送予定となっている。

KATANA Meeting 2026 オリジナルTシャツ ブラック（税込3500円）KATANA Meeting 2026 オリジナルTシャツ ブラック（税込3500円）KATANA Meeting 2026 オリジナルTシャツ ホワイト（税込3500円）KATANA Meeting 2026 オリジナルTシャツ ホワイト（税込3500円）
KATANA Meeting 2026 オリジナルサコッシュ（税込1000円）KATANA Meeting 2026 オリジナルサコッシュ（税込1000円）KATANA Meeting 2026 オリジナルフェイスタオル（税込2000円）KATANA Meeting 2026 オリジナルフェイスタオル（税込2000円）

また、先行販売でカタナミーティングオリジナルグッズを購入すると、限定デジタルステッカー（NFT）をもらうことができる。イベント当日にプレゼントを予定しているデジタルステッカーとは別デザインとなるため、ファンは要チェックだ。

「KATANA Meeting 2026」は9月6日、はままつフルーツパーク時之栖（静岡県浜松市）で開催。例年、新旧歴代カタナを中心に1000台を超えるバイクが集まる一大イベントで、開発者による秘蔵トークやプレゼント企画のほか、新製品のサプライズ発表などもおこなわれており、スズキファン以外からの注目も集めている。

KATANA Meeting 2025でサプライズ公開された「黒いカタナ」KATANA Meeting 2025でサプライズ公開された「黒いカタナ」

■KATANA Meeting 2026
日時：9月6日（日）　9:00開場　10:00～13:00
　　　※雨天決行・荒天中止
会場：はままつフルーツパーク時之栖（ときのすみか）内、特設会場
　　　〒431-2102 静岡県浜松市浜名区都田町4263-1
入場料：無料（四輪車での来場を除く）

KATANA Meeting 2025 特設サイト
https://www1.suzuki.co.jp/motor/katana-meeting2026/

オリジナルグッズ　販売サイト
https://s-mall-s2rin.myshopify.com/collections/katana_mtg_2026

KATANA Meeting 2025KATANA Meeting 2025
《レスポンス編集部》

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