新色レッドも追加！ スズキ『カタナ』型「ピザカッターナ」が名古屋モーターサイクルショー2026に登場

ノリモノ雑貨ブランド・CAMSHOP.JP（キャムショップ）が、スズキの伝説的なオートバイ『GSX1100S KATANA（カタナ）』をモチーフにしたピザカッター「ピザカッターナ」を4月10日から12日に愛知スカイエキスポ（愛知県常滑市）で開催される「名古屋モーターサイクルショー2026」に出品・展示する。

【画像】新色レッドも登場した「ピザカッターナ」

カタナは1980年代初頭に登場したスズキのバイクで、日本刀をイメージした鋭いデザインと高い走行性能で世界中のファンを魅了した名車だ。「ピザカッターナ」はそのカタナのフォルムを忠実に再現したキッチングッズで、バイクの前輪部分がピザカッターとして機能する仕組みになっている。

使用後は付属の専用ホルダーにセットしてインテリアとして飾ることもでき、実用性とデザイン性を兼ね備えた製品だ。素材はカッター部分がステンレス、本体がABS樹脂で、食洗器には対応していない。

新色レッドも追加した「ピザカッターナ」

ピザカッターナ

カラーラインナップはシルバーとレッドの2色。今回新たに加わるレッドカラーは、メタリックな質感と深みのある赤が特徴で、バイク愛好家やスズキファンへのギフトとしても注目を集めそうだ。

なお、同社オンラインショップでも販売され、新色レッドと既存のシルバーとも税込み価格は2640円となっている。