ナップス×モリワキ、『ゼファー750/RS』用モンスターブラックマフラーを限定発売

ナップスは、カスタムパーツメーカーのモリワキエンジニアリングとの共同企画により、「ゼファー750/RS用 モリワキモンスターブラックマフラー」を発売した。全国ナップス店舗（一部除く）およびナップスオンラインストアでの限定販売で、価格は15万9500円（税込）。

【画像】ゼファー750/RS用 モリワキモンスターブラックマフラー

この製品は、ナップスのプライベートブランド『Naps Sports』の別注シリーズ第4弾として企画された。同シリーズは「to the next（次のカスタム）」をコンセプトに、世界の二輪パーツメーカーと共同で開発を進めている。

◆「モナカ管」と職人の溶接技術が特徴

ゼファー750/RS用 モリワキモンスターブラックマフラー

モリワキの「モンスター」マフラーは、創業初期からイギリス選手権やAMA、鈴鹿8耐などのレースマシンに採用されてきたロングセラー製品だ。

最大の特徴は「モナカ管」と呼ばれる独創的なサイレンサー形状にある。2枚のアルミ板を高精度なプレス加工で立体的なアール形状に成形し、内部に消音構造を組み込んで左右のパネルを合わせて製造する。その工程がお菓子の「最中（もなか）」に似ていることから、この愛称が生まれた。

サイレンサーカバーやテールピースの溶接は熟練工が担当し、均一に積み重ねられたビードは「ウロコ模様」と呼ばれる美しい仕上がりを生む。素材にはステンレス（エキパイ）とアルミ（サイレンサー）を採用し、耐腐食性と重厚感のある排気音を両立している。

◆耐熱ブラック塗装と実用性

ゼファー750/RS用 モリワキモンスターブラックマフラー

今回のブラックマフラーには、モリワキエンジニアリング独自の耐熱塗装技術を採用。繰り返される熱変化にも安定した塗膜を維持し、飛び石などによる塗装ダメージに対応できる専用補修スプレーも用意する。

実用面では、センタースタンドとの併用を可能とし、チェーンメンテナンスや保管時の利便性にも配慮した。4-1集合方式を採用しながら内部構造を最適化することで、低中速域のトルクと高回転域の吹け上がりを両立している。

対象車種はカワサキ ゼファー750/RS（適合型式：BC-ZR750C、全年式）。重量は7kg、タイプはフルエキゾースト4-1集合。近接排気騒音は92dB（JMCA公認・車検対応）。

ゼファー750/RS用 モリワキモンスターブラックマフラー