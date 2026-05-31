新通信方式採用のハイエンドインカム『B+COM 7X』6月発売へ、価格は4万9500円

サイン・ハウスは、ハイエンドインカム「B+COM 6XR」の後継モデルとなる『B+COM 7X（ビーコム セブンエックス）』を6月26日に発売する。5月29日より予約を開始、希望小売価格は4万9500円（税込）だ。

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◆新通信方式「B+FLEX」を搭載

サイン・ハウス『B+COM 7X（ビーコム セブンエックス）』

先行発売されたプレミアムハイエンドモデル『B+COM 7X EVO』と同様に、メッシュ通信とオンライン通信を融合した新開発の通信方式「B+FLEX」を搭載している。

さらに、2つの通信方式を自動で最適に切り替える「B+FLEX ACTIVE-SWITCH」を採用。走行中も切替操作を意識することなく、シームレスなグループ通話を実現する。

オープンチャンネルは人数無制限・ペアリング不要で、最短1秒で通話を開始できる。プライベートチャンネルでは専用アプリを使用することで最大20名でのグループ通話が可能だ。

◆パイオニアとの共同開発で高音質を実現

サイン・ハウス『B+COM 7X（ビーコム セブンエックス）』

音質面では、パイオニアとの共同開発による高音質サウンド「ライドオーディオ」を採用。特許取得済みのマグネットクレードル方式により、本体の着脱も簡単に行える。上位モデルの「B+COM 7X EVO」と比べてスリムなデザインも特徴だ。

「B+COM 7X EVO」との違いとして、オンライン通信時の「聴きトーク」機能、日立ソリューションズ・テクノロジー製多言語音声認識ソフトウェア「Ruby Spotter」を使用した「B+COMボイスコマンド」、メッシュ通信時に電話で参加できる「モバイルミックス」の3機能が非搭載となっている。