マツダ『スクラムバン/ワゴン』改良新型、「BUSTER TURBO」追加と先進安全装備標準化…135万4100円から

マツダは軽商用車『スクラムバン』および軽乗用車『スクラムワゴン』を商品改良し、全国のマツダ販売店を通じて発売した。価格は135万4100円から。スズキ『エブリイ』のOEMとなる。

【画像】マツダ『スクラムバン/ワゴン』改良新型

マツダ・スクラムバン 改良新型の「BUSTER TURBO」

今回の改良では、内外装デザインを刷新して質感を高めるとともに、最新の先進安全技術の採用や快適装備の充実を図った。また、バンには近年の需要に応え、ターボエンジンの力強い走りと充実した装備を兼ね備えた新グレード「BUSTER TURBO」を新たに設定した。

■デザインの進化

エクステリアでは、バンのフロントグリルをブラックアウトし、バンパー下部の開口部をワイド＆ローな形状に変更した。ワゴンは立体的なグリル形状を採用し、より精悍で迫力のあるフロントデザインとしている。

マツダ・スクラムバン 改良新型の「BUSTER TURBO」

マツダ・スクラムワゴン 改良新型

インテリアは全車で内装色をブラックに変更し、質感を向上させた。新たにデジタルメーターディスプレイや新デザインのステアリングを採用し、視認性と操作性を高めている。

■先進安全性能の進化

検知対象や対応シーンを拡大した衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポート」の最新版を全車に標準装備した。単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせることで、従来の四輪車・歩行者に加え、自動二輪車・自転車も検知対象に追加。対応シーンも交差点内での出会い頭や右左折時の対向シーンなど、幅広い状況に対応する。

また、フロントバンパーに内蔵した4つの超音波センサーで障害物との距離を測るパーキングセンサー（フロント）を新設定。低速前進時に障害物への衝突危険性が高まると衝突被害軽減ブレーキが作動する「低速前進時ブレーキサポート」も新たに設定した。

発進お知らせ機能は、先行車の発進時に加え、信号の切り替わり時にも通知する機能を追加。車線逸脱抑制機能・車線逸脱警報機能・標識認識機能も改良および機能追加を行った。

■グレード体系の見直しと快適装備の充実

グレード体系を整理し、「BUSTER TURBO」を新設する一方、「PA-S」および「PC（5MT車）」を廃止した。「PA」グレードのトランスミッションにはCVTを新たに採用し、燃費性能と静粛性を向上させた。

全車が経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーSワイド」、および国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」に該当する。

スクラムワゴンには、長距離運転の負担を軽減する「アダプティブクルーズコントロール（ACC）」や、冬場の運転を快適にする「ステアリングヒーター」を新たに採用した。