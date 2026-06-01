ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

マツダ『スクラムバン/ワゴン』改良新型、「BUSTER TURBO」追加と先進安全装備標準化…135万4100円から

・マツダがスクラムバン・スクラムワゴンを商品改良し、新グレード「BUSTER TURBO」を新設定して発売を開始した。

・全車にデジタルメーターや新デザインのステアリングを採用し、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポート」の最新版を標準装備した。

・自動二輪車・自転車の検知追加や交差点での出会い頭検知など、先進安全技術の検知対象と対応シーンを大幅に拡大した。

マツダ・スクラムワゴン 改良新型
  • マツダ・スクラムワゴン 改良新型
  • マツダ・スクラムワゴン 改良新型
  • マツダ・スクラムワゴン 改良新型
  • マツダ・スクラムバン 改良新型の「BUSTER TURBO」
  • マツダ・スクラムバン 改良新型の「BUSTER TURBO」
  • マツダ・スクラムバン 改良新型の「BUSTER TURBO」

マツダは軽商用車『スクラムバン』および軽乗用車『スクラムワゴン』を商品改良し、全国のマツダ販売店を通じて発売した。価格は135万4100円から。スズキ『エブリイ』のOEMとなる。

【画像】マツダ『スクラムバン/ワゴン』改良新型

マツダ・スクラムバン 改良新型の「BUSTER TURBO」マツダ・スクラムバン 改良新型の「BUSTER TURBO」

今回の改良では、内外装デザインを刷新して質感を高めるとともに、最新の先進安全技術の採用や快適装備の充実を図った。また、バンには近年の需要に応え、ターボエンジンの力強い走りと充実した装備を兼ね備えた新グレード「BUSTER TURBO」を新たに設定した。

■デザインの進化

エクステリアでは、バンのフロントグリルをブラックアウトし、バンパー下部の開口部をワイド＆ローな形状に変更した。ワゴンは立体的なグリル形状を採用し、より精悍で迫力のあるフロントデザインとしている。

マツダ・スクラムバン 改良新型の「BUSTER TURBO」マツダ・スクラムバン 改良新型の「BUSTER TURBO」
マツダ・スクラムワゴン 改良新型マツダ・スクラムワゴン 改良新型

インテリアは全車で内装色をブラックに変更し、質感を向上させた。新たにデジタルメーターディスプレイや新デザインのステアリングを採用し、視認性と操作性を高めている。

■先進安全性能の進化

検知対象や対応シーンを拡大した衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポート」の最新版を全車に標準装備した。単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせることで、従来の四輪車・歩行者に加え、自動二輪車・自転車も検知対象に追加。対応シーンも交差点内での出会い頭や右左折時の対向シーンなど、幅広い状況に対応する。

また、フロントバンパーに内蔵した4つの超音波センサーで障害物との距離を測るパーキングセンサー（フロント）を新設定。低速前進時に障害物への衝突危険性が高まると衝突被害軽減ブレーキが作動する「低速前進時ブレーキサポート」も新たに設定した。

発進お知らせ機能は、先行車の発進時に加え、信号の切り替わり時にも通知する機能を追加。車線逸脱抑制機能・車線逸脱警報機能・標識認識機能も改良および機能追加を行った。

■グレード体系の見直しと快適装備の充実

グレード体系を整理し、「BUSTER TURBO」を新設する一方、「PA-S」および「PC（5MT車）」を廃止した。「PA」グレードのトランスミッションにはCVTを新たに採用し、燃費性能と静粛性を向上させた。

全車が経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーSワイド」、および国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」に該当する。

スクラムワゴンには、長距離運転の負担を軽減する「アダプティブクルーズコントロール（ACC）」や、冬場の運転を快適にする「ステアリングヒーター」を新たに採用した。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マツダ

軽自動車

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews