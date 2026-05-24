カワサキコーヒーブレイクミーティング2026、広島・鹿児島で開催決定

カワサキモータースジャパンは、2026年に開催するカワサキコーヒーブレイクミーティング（KCBM）のスケジュールを発表した。10月18日には広島県廿日市市のめがひらスキー場、11月29日には鹿児島県鹿児島市のドルフィンポート跡地での開催が予定されている。

【画像全5枚】

KCBMは1998年から続くカワサキファン参加型イベントで、会場では無料のコーヒーサービスが提供される。参加者はカワサキ車を見て回りながら、仲間とバイク談議を楽しんだり、各出展社のブースを巡ったりと自由に過ごすことができる。

コーヒーサービスは無料で提供されるが、参加者は自分でカップを用意する必要がある。会場内のオフィシャルエリアでは「KCBMオフィシャルマグカップ」も販売される。

カワサキコーヒーブレイクミーティング

また、KCBMのシンボルであるKCBMロゴの等身大モニュメントがフォトスポットとして設置され、各会場ならではの背景との記念撮影が楽しめる。

KAZE会員限定の「KAZEグリーンチャレンジ」では、ハズレなしのガチャガチャで非売品のカワサキグッズが手に入る。

さらに、会場内で撮影した写真に「#カワサキ」「#KCBM」のハッシュタグをつけてSNSに投稿した人には、「2026KCBM限定ステッカー」がプレゼントされる。

イベントの詳細は特設サイトで確認できる。

カワサキコーヒーブレイクミーティング