タイヤは「管理する時代」へ…ダンロップが提案するフリート運用の新常識

「ジャパントラックショー2026」（5月14日～16日／パシフィコ横浜）に出展したダンロップ。近年の物流事業者にとっての課題である労働力不足や省エネに対してダンロップは、タイヤメーカーからの提案として、タイヤ管理を一元化するサービスシステムをアピールした。

ダンロップはジャパントラックショー2026のブースでタイヤ管理にまつわる展示を展開。物流事業者が抱えるさまざまな経営課題を解決する一助として、タイヤメーカーが果たせるタイヤ管理を紹介する内容となった。物流事業者のフリート管理を最適化することで、労働力不足や省エネに貢献する内容としたのが見どころ。新作となるトラック・バス用のスタッドレスタイヤ「SP011」の展示と並行して、タイヤ管理に力を入れる同社のスタンスが印象的だった。

◆タイヤは「管理する時代」に

ダンロップの「安全運行サポート」に関する展示

物流事業者が抱える経営課題は、タイヤの点検・管理、ドライバー不足、省エネなど多岐にわたる。こうした課題に対し、ダンロップはタイヤ管理を一元化するシステムを提供し、解決につなげることを狙う。タイヤの供給からメンテナンス、さらには空気圧や摩耗などのトラブル対策までを一元的に管理する仕組みが「ECO SMART PLAN（エコ・スマート・プラン）」だ。

これまでタイヤ管理で多くの人材や時間を要していたものをタイヤのことを知り尽くしたタイヤメーカーがシステム化することで省力化、よりエコでスマートなタイヤ管理を可能にしたのが大きな魅力だ。従来の“タイヤを売る”だけではなく、タイヤにまつわる運用全体を管理する時代を迎え、ダンロップではモノ売りからコト売りへの転換を図っていることがうかがえる取り組みとなる。

そんなエコ・スマート・プランに注目のアプリとして導入されているのが「ESP3.0」だ。ESP3.0への入力は大きく分けて2つ。ひとつはタイヤ空気圧監視システム（TPMS）のデータをそのままオンラインでシステムに送信してアプリで活用できる仕組み。ダンロップが扱うTPMSにはバルブ式（バルブ部分を交換して取り付けするタイプ）、ベルト式（ホイールの内側にベルトを巻いて固定するタイプ）、さらにはキャップ式と呼ばれるホイールの外側のキャップ部分に取り付けられる3タイプが用意される。取り付ける時期や管理の利便性などに合わせてユーザーが選べる設定になっている。

タイヤ空気圧監視システム（TPMS）センサー

ダンロップタイヤ ソリューションマーケティング部の杉浦高士さんはESP3.0とTPMSを利用することのメリットについてこう語る。

「TPMSは、タイヤの空気圧や温度を測定し、その情報を無線で送信するシステムです。ESP3.0※は、そのデータを受信して自動的に反映し、タイヤの状態を一元的に管理することで安全性を担保する仕組みです。」（杉浦さん）

※ダンロップの「タイヤ空気圧・温度管理サービス」において、駐車場管理式またはテレマティクス式のツールを利用する運送会社向けの仕組み

◆現場任せから“見える化”へ…ESP3.0が変えるタイヤ管理

さらにESP3.0へのもうひとつのデータ入力はメンテナンス担当者によるによるものだ。

「メンテナンスサービスでは、タイヤの溝の深さやキズなどをチェックします。入力した点検データはサーバーに蓄積され、運送会社の方々がESP3.0でタイヤの状態を把握できるようになります。

また、点検の際は、システムと無線で連携しているデジタルデプサを活用することで測定値の入力も自動で行われることに加え、ESP3.0がタイヤのローテーションやリトレッド、交換時期の推奨を行ってくれるため、作業の効率化に繋がることも魅力です」（杉浦さん）

タイヤ空気圧・温度管理システムで使用する機器

また運行管理者やドライバーにとってもESP3.0は使い勝手が良いアプリになっている。運行前にはアプリを開いて乗車するクルマのタイヤの状態を確認できるため、運行前点検の効率化を図ることができる。

このようにESP3.0を積極活用することで、タイヤ管理を任せられることから省力化が可能、さらには最適なタイミングでタイヤ交換やメンテナンスを実施できるためコストの最適化や安全性アップにもつながる。加えてタイヤ空気圧やタイヤの状態を管理することで省エネにもつながる。労働力不足、省エネ、安全性をテーマにしている物流業界に現在のニーズにぴたりと合致したシステムなのだ。

◆車輪脱落を防止し、安全な運行をサポート

ホイールナットの緩みを防止するパーツ

ダンロップの取り組みはESP3.0だけに止まらない。安全運転サポートの分野にも力を入れる。そのひとつがホイールナットの緩み防止の取り組みだ。ナットとナットをつなぐパーツを取り付けることで緩み防止や緩んだ際の目視が容易になる取り組みを実施。大事故につながるナット緩みの早期発見や防止・検知が可能になっている。

さらに注目したいのが、ダンロップ独自のセンサーレスセンシング技術だ。いすゞ自動車の新型『ギガ』に標準装備されている車輪脱落予兆検知には、ダンロップの解析ソフト「センシングコア」が採用されている。車体側のデータ（タイヤの回転信号）をもとに解析を行い、車輪脱落の予兆をいち早く検知しドライバーに知らせる仕組みだ。

なお「センシングコア」は、車輪脱落予兆検知にとどまらず、空気圧の低下やタイヤの摩耗、荷重の偏り、悪天候時の路面状況の把握などにも応用可能な技術である。タイヤに新たなセンサーを追加する必要がなく、導入のハードルが低い点も特長となっている。

◆進化したトラック・バス用スタッドレスタイヤ『SP011』

ダンロップのトラック・バス用スタッドレスタイヤ「SP011」

タイヤ管理システムに大きな展示スペースを割いたダンロップブースだが、当日はトラック・バス用スタッドレスタイヤ『SP011』の発表会も開催された。従来モデルに対してライフ性能で20％以上アップ、氷上性能は8％アップを実現した経済的で安全性の高いスタッドレスタイヤだ。

物流業界では急な降雪に備えてスタッドレスタイヤの早期装着が行われることも多いが、ドライ路面での走行で摩耗がコスト面でも課題という企業も多い。そこで耐摩耗性能を高めたのがひとつの特徴。加えて多くのユーザーが課題と感じていた氷上発進性能を高めたのも注目点。

ダンロップのトラック・バス用スタッドレスタイヤ「SP011」

ダンロップのトラック・バス用スタッドレスタイヤ「SP011」

「SP011」に込められた新技術のひとつが新パターンの採用だ。トレッド面を見ると旧モデル（SP001）に比べてブロック長を1.8倍に増加し剛性をアップさせた。また氷上で効果を発揮するサイプにはダンロップ独自の3Dサイプ（ミウラ折りサイプ）を採用することでエッジ成分の確保と剛性を両立させている。加えてトレッドに含まれるひっかき成分である卵殻を最適化して、氷をひっかく力を高め氷上発進性能と耐摩耗性をバランスさせた。

また「SP011」にはフレキシブルプロファイルと呼ばれるサイド部がしなやかなケースプロファイルを採用。しなやかなこの構造によってリム組みをしやすくなるメリットも兼ね備えた。メンテナンス性のアップにつながる技術も込めているのも同モデルらしい。

◆ダンロップが提供する、新たなフリート運用の価値

「ジャパントラックショー2026」ダンロップブース

ダンロップが進めているタイヤの“コト売り”。ダンロップがこれまで培ってきた優れた性能のタイヤを供給することだけではなく、運用の中でタイヤに関わるメンテナンスや管理をよりスマートにするためのサービス提供にも力を入れる。物流業界における労働力不足や省エネなどを解決する一つの方策として、タイヤにまつわる課題をシステム化することで解決するのがダンロップの強みだ。

タイヤは買って終わりではなく運用までを含めた価値として提供することがダンロップの狙いとなっていることがわかる出展となった。