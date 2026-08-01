ダンロップ、エンデューロ専用タイヤ「ジオマックス EN92」を8月3日発売…SOFTスペック2サイズを新設定

住友ゴム工業は、ダンロップブランドのエンデューロ競技専用タイヤ「GEOMAX EN92」を8月3日から順次発売する。発売サイズはフロント2サイズ、リア3サイズで、価格はオープンだ。

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「GEOMAX EN92」は、優れたグリップ力と追従性、卓越したトラクション性能を実現し、過酷なエンデューロ競技においても安定した走行性能を発揮する。

今回、フロント90/90-21およびリア140/80-18の2サイズにSOFTスペックを新たに追加した。SOFTスペックは幅広い路面コンディションに対応し、ウェット路面や木の根、岩場などさまざまな状況で優れたグリップ性能を発揮する。

V-BTの採用により、トラクションとスライドコントロール性を向上

V-BTの採用により、トラクションとスライドコントロール性を向上

モトクロスタイヤ「GEOMAX MX14」で実証済みのV-BT（Vブロックテクノロジー）を採用。最適化された角度のブロックが、卓越したトラクションとスライドコントロールを両立する。

「RST（レインフォースド・スクープ・テクノロジー）」により、土への刺さりと掻き出し性能を強化し、トラクション向上に貢献する。

RST(レインフォースド・スクープ・テクノロジー)により、土への刺さりと掻き出し性能を強化

より丸みを帯びたサイドウォール形状を採用することで、路面からの衝撃や振動を緩和し、吸収性を向上

また、フロント・リアともに丸みを帯びたサイドウォール形状を採用し、路面からの衝撃や振動を緩和して吸収性を高めた。

なお、同社は2026年よりコミュニケーションブランドをダンロップに統一。ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」のもと、挑戦するすべての人々の可能性を広げる存在を目指すとしている。